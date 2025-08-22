Galván impacta tras señalar al culpable de la eliminación de la 'U' en la Libertadores: "Es..."

Universitario de Deportes se despidió de la Copa Libertadores 2025 con un empate sin goles contra Palmeiras de Brasil por la vuelta de los octavos de final en el Allianz Parque. Ahora, los cremas se centran netamente en el Torneo Clausura donde buscarán el tricampeonato nacional a fin de temporada.

Carlos Galván señaló al culpable de la eliminación de Universitario de la Libertadores

Carlos Galván, exfutbolista del equipo merengue no toleró la reciente eliminación de la 'U' del torneo Conmebol y señaló como responsable al actual estratega uruguayo, Jorge Fossati. Según el 'Negro', el 'Nonno' cometió varios errores en el choque de ida frente al 'Verdao' que terminaron costando caro en esta llave.

Universitario igualó 0-0 ante Palmeiras en el Allianz Parque/Foto: AFP

"Si queremos volver para atrás, es toda de Fossati. Lo que demostró Universitario es que él se tiene que dar cuenta que se equivocó en el planteamiento que hizo en el Monumental. La terquedad es toda de Fossati porque ve un estilo de juegos en algunos futbolistas que alcanzan para el torneo local, pero sí quieres potenciar a tu equipo, debes poner a los mejores en el momento", sostuvo en 'A Presión Radio'.

De otro lado, el argentino también aprovechó para destacar el rendimiento de algunas figuras de Universitario ante Palmeiras en el Allianz Parque, como Jairo Vélez, César Inga y Diego Churín, quienes con miras al clásico contra Alianza Lima tuvieron que jugar como titulares.

"En ningún momento vi que Palmeiras quebrantó la defensa de la 'U'. Lo que rescato de todo esto es que, fuera que pedían a futbolistas que sean titulares, como César Inga, Jairo Vélez, me gustó el atrevimiento que hubo. Por ejemplo de Inga saliendo de atrás, algo que no veíamos por derecha, Vélez tratando de asociarse, un partido en el que Diego Churín fue protagonista ayudando a aguantar la pelota", agregó.

Próximo partido de Universitario:

Universitario ya se enfoca en su próximo desafío en el Torneo Clausura 2025 ante Alianza Lima por la séptima jornada de la Liga 1. A los cremas les corresponde recibir a los blanquiazules este domingo 24 de agosto a las 17:30 horas de Perú en el Estadio Monumental 'U' Marathon.