DT de Palmeiras, Abel Ferreira, calificó públicamente a Universitario: "Había advertido"

Universitario logró hacer un gran partido ante Palmeiras pese a quedar fuera de la Copa Libertadores. Esto lo observó bien el estratega del 'Verdao', Abel Ferreira, que se dio un tiempo para responder a los periodistas y dejar en claro el juego de los cremas en esta llave de octavos de final.

Abel Ferreira se refirió a Universitario

Dentro de las consultas de los periodistas, le hicieron hincapié por cómo quedó desdibujado Palmeiras en varios tramos del partido en el Allianz Parque. Fue por ello, que el técnico portugués dejó en claro que Universitario es un equipo competitivo pese al 4-0 que se vivió en la ida. Un error fue que ingresaron sabiendo este marcador, por lo que no llegaron a estar 100% enfocados en conseguir el triunfo.

"Diste en el clavo. Ya había advertido sobre la competitividad de Universitario. El 4-0 de la ida fue positivo, claro, pero quizá dio la impresión de que el partido ya estaba decidido. Y, subconscientemente, eso perjudicó. Hoy hubo demasiados pases laterales y poca agresividad. Dije en el descanso que necesitábamos ser más intensos. ¿Viste a Roque salir con calambres? En el último partido, me criticaron por sacarlo antes de tiempo. La verdad es que la ventaja quizá nos distrajo un poco, y eso no puede pasar", expresó el estratega de Palmeiras.

Abel Ferreira no calló en conferencia de prensa sobre Universitario.

DT de Palmeiras pidió valorar la clasificación de Palmeiras

Si bien hay críticas por cómo cerró la llave ante Universitario de Deportes, Abel Ferreira pide que se valore la clasificación de Palmeiras a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Sabe que el equipo no ha hecho uno de sus mejores juegos, pero es evidente que siguen invictos y con posibilidades de alzar el trofeo.

"Seguimos invictos en esta competición, lo que demuestra lo difícil que es llegar tan lejos. Para que se hagan una idea, los actuales campeones ya fueron eliminados en octavos de final. Una vez más, por decimotercera vez, Palmeiras está en cuartos de final", agregó.