¿Sanción? Conmebol abrió expediente disciplinario a Universitario por partido ante Palmeiras

Universitario de Deportes quedó fuera de la Copa Libertadores 2025 tras caer eliminado ante Palmeiras con un 4-0 en el global. Pese a la eliminación, los cremas dejaron una buena imagen en la vuelta al igualar sin goles en Brasil. Sin embargo, las malas noticias no cesan en Ate, ya que la Conmebol decidió abrir un expediente disciplinario en su contra.

¿Por qué Conmebol abrió expediente disciplinario a Universitario?

Mediante su portal oficial, la Conmebol anunció la apertura de expedientes disciplinarios contra varios clubes tras los partidos de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, entre los que figura Universitario.

Según el ente rector del fútbol sudamericano, el procedimiento contra los cremas se debe a presuntas infracciones a tres artículos del Manual de Clubes de la Conmebol. El primero es el 4.2.13, referido a las 'instalaciones de hospitalidad', que exige a los equipos locales ofrecer un área destinada para los patrocinadores en el recinto deportivo.

Conmebol abrió expediente disciplinario a Universitario por el partido de ida ante Palmeiras.

El segundo es el 4.3.1.2, que señala la obligación de mantener en óptimas condiciones el césped natural del estadio. A este se suma el 5.6.5, vinculado a la correcta organización de los pasapelotas durante el encuentro.

Finalmente, la Conmebol también incluyó el presunto incumplimiento del artículo 40 del Reglamento de Seguridad, relacionado con los 'Planes Operacionales de Seguridad en Estadios Anfitriones', es decir la organización de la seguridad que se hizo presente este caso aplicable al Estadio Monumental de Ate.

¿Qué sanciones podría imponer Conmebol a Universitario?

Aunque la Conmebol deberá realizar primero las investigaciones correspondientes antes de emitir un veredicto final, trascendió que las sanciones no serían de carácter deportivo, sino económicas. Estas multas se descontarían directamente de los bonos que el ente rector otorgue a Universitario y el monto dependerá de la gravedad de cada infracción.

En cuanto a las cifras, ya se conocen las posibles penalidades: por incumplir el artículo 4.3.12, relacionado con el cuidado del césped, la multa ascendería a 15 mil dólares; mientras que por la infracción al artículo 5.6.5, referente a la organización de los pasapelotas, sería de 12,500 dólares.