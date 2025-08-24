Alberto Rodríguez reveló cuál es su club favorito entre Universitario o Alianza Lima: "Soy..."

En la previa del clásico peruano entre Universitario de Deportes y Alianza Lima, Alberto Rodríguez, exfutbolista profesional que tuvo el honor de vestir ambas camisetas, fue consultado sobre cuál era su club favorito entre los más históricos del Perú. La respuesta, sin duda, sorprenderá a más de uno.

Alberto 'Mudo' Rodríguez fue entrevistado por Juan Manuel Vargas en su programa emitido por YouTube llamado "La Parrilla del Loco". En esta entrevista, el exdefensor de la selección peruana habló sobre su vida futbolística, su experiencia en la bicolor y los clubes donde jugó, incluyendo los más destacados de este país.

Es por eso que, para finalizar el programa, 'Loco' Vargas, fiel a su estilo, no se guardó nada y le consultó directamente cuál era su club favorito entre Universitario y Alianza Lima, ya que Rodríguez pudo vestir en ambos clubes y vivió distintas experiencias.

"No quiero revelar de quién soy hincha, eso queda a criterio de cada uno, pero entre los dos (Alianza Lima o Universitario), Universitario", dejó en claro.

Esto da a entender que, aunque no es hincha de ningún equipo mencionado, eligió Universitario de Deportes por encima de Alianza Lima debido a cómo vivió su experiencia cuando defendía los colores de ambos clubes.

Por otro lado, esta noticia se da en la previa del clásico peruano entre Universitario y Alianza Lima por la jornada 7 del Torneo Clausura de la Liga 1.

El partido entre Alianza Lima y Universitario de Deportes está programado para disputarse el domingo 24 de agosto de 2025 a las 17:30 horas (Hora de Perú) en el Estadio Monumental de Ate.

El ganador del partido se afianzará más en la lucha por el Torneo Clausura y obtendrá ese punto clave que le será útil en las instancias finales del campeonato peruano.