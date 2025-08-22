'Puma' Carranza dio fuerte opinión sobre Alianza previo al clásico ante Universitario: "Es..."

Universitario de Deportes se enfrentará a Alianza Lima en la jornada 7 del Torneo Clausura de la Liga 1. Una de las máximas figuras cremas en la actualidad, José 'Puma' Carranza, expresó una fuerte opinión sobre el equipo íntimo antes del duelo del domingo 24 de agosto en una nueva edición del clásico peruano.

PUEDES VER: Exjugador de Cristal será sorpresa en el once de Universitario ante Alianza en el clásico

'Puma' Carranza, fiel a su estilo, utilizó su programa transmitido por TrivuTV para brindar un firme mensaje en contra de Alianza Lima a días del duelo crucial de la Liga 1.

"El clásico es muy diferente. Allí se olvidarán de quién clasificó y quién no, ambos se esforzarán al máximo el domingo. No siempre gana el que está en mejor forma. El clásico es un partido aparte. ¿Qué opinará Gorosito? Seguramente dirá que hay que ganar porque ya hemos clasificado. La 'U' saldrá a dar lo mejor", afirmó.

José 'Puma' Carranza dio fuerte calificativo a Alianza Lima previo al clásico ante Universitario de Deportes por Liga 1.

Luego, explicó cómo saldrá Universitario para afrontar este duelo contra Alianza en medio de los partidos internacionales contra Palmeiras y Universidad Católica de Ecuador, respectivamente.

"Pasan a otra fase y tienen caja, el clásico es otro premio. Todos los jugadores quieren afrontar el partido del domingo, quieren sacar lustre de su clasificación y la 'U' depende de lo que pase ante Palmeiras. La 'U', gane o pierda, va a salir de otra manera. Nosotros somos futbolistas, no perdedores. Alianza llegará anímicamente bien, pero yo te hablo de cómo saldrá la 'U'", manifestó.

Por último, dejo en claro que enfrentar a Palmeiras es diferente que a la U. Católica de Ecuador, pues existe una diferencia futbolística muy grande entre ambas escuadras.

"Jugando como equipo, Palmeiras es el mejor. Es un equipo que tiene jugadores que valen millones. Han jugado el Mundial de Clubes, en cambio la U. Católica, ¿el Mundialito de porvenir?", dijo tajante en conclusión.