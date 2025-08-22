0

'Puma' Carranza dio fuerte opinión sobre Alianza previo al clásico ante Universitario: "Es..."

José 'Puma' Carranza no se guardó nada y dio un firme calificativo a Alianza Lima a días del clásico peruano ante Universitario de Deportes por el Torneo Clausura de la Liga 1.

Luis Blancas
'Puma' Carranza dio fuerte opinión sobre Alianza Lima precio al clásico ante Universitario
'Puma' Carranza dio fuerte opinión sobre Alianza Lima precio al clásico ante Universitario | Composición: Líbero
COMPARTIR

Universitario de Deportes se enfrentará a Alianza Lima en la jornada 7 del Torneo Clausura de la Liga 1. Una de las máximas figuras cremas en la actualidad, José 'Puma' Carranza, expresó una fuerte opinión sobre el equipo íntimo antes del duelo del domingo 24 de agosto en una nueva edición del clásico peruano.

Exjugador de Sporting Cristal será sorpresa en el once de Universitario ante Alianza Lima en el clásico

PUEDES VER: Exjugador de Cristal será sorpresa en el once de Universitario ante Alianza en el clásico

'Puma' Carranza, fiel a su estilo, utilizó su programa transmitido por TrivuTV para brindar un firme mensaje en contra de Alianza Lima a días del duelo crucial de la Liga 1.

"El clásico es muy diferente. Allí se olvidarán de quién clasificó y quién no, ambos se esforzarán al máximo el domingo. No siempre gana el que está en mejor forma. El clásico es un partido aparte. ¿Qué opinará Gorosito? Seguramente dirá que hay que ganar porque ya hemos clasificado. La 'U' saldrá a dar lo mejor", afirmó.

José 'Puma' Carranza dio fuerte calificativo a Alianza Lima previo al clásico ante Universitario de Deportes por Liga 1.

Luego, explicó cómo saldrá Universitario para afrontar este duelo contra Alianza en medio de los partidos internacionales contra Palmeiras y Universidad Católica de Ecuador, respectivamente.

"Pasan a otra fase y tienen caja, el clásico es otro premio. Todos los jugadores quieren afrontar el partido del domingo, quieren sacar lustre de su clasificación y la 'U' depende de lo que pase ante Palmeiras. La 'U', gane o pierda, va a salir de otra manera. Nosotros somos futbolistas, no perdedores. Alianza llegará anímicamente bien, pero yo te hablo de cómo saldrá la 'U'", manifestó.

Por último, dejo en claro que enfrentar a Palmeiras es diferente que a la U. Católica de Ecuador, pues existe una diferencia futbolística muy grande entre ambas escuadras.

"Jugando como equipo, Palmeiras es el mejor. Es un equipo que tiene jugadores que valen millones. Han jugado el Mundial de Clubes, en cambio la U. Católica, ¿el Mundialito de porvenir?", dijo tajante en conclusión.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

Lo más visto

  1. Universitario da el batacazo tras oficializar la salida de futbolista en pleno Clausura: "Éxitos"

  2. DT de Universidad Católica dio rotundo calificativo a la clasificación de Alianza Lima: "Ellos..."

  3. Prensa de Ecuador se rindió ante figura de Alianza Lima tras victoria sobre U Católica: "Es vital"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano