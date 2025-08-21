- Hoy:
- Partidos de hoy
- Palmeiras vs Universitario
- River Plate vs Libertad
- Alianza Lima
- Tabla Acumulada
- Banco de la Nación
Programación de la fecha 7 del Torneo Clausura: horarios y dónde ver
Los partidos que se realizarán por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025, donde el compromiso más atractivo de la jornada es el Universitario vs Alianza Lima.
Si bien la expulsión de Binacional afectó la programación de la Liga 1 y obligó a mover la tabla de posiciones, la jornada 7 promete ser de candela. El duelo que se llevará los reflectores es el clásico Universitario vs. Alianza Lima. Además, Sporting Cristal recibirá en el Gallardo a UTC y Cusco FC visitará a Juan Pablo II.
PUEDES VER: Pedro Aquino y su emotiva dedicatoria tras fichar por Alianza y no Cristal: "Te voy a..."
Programación fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025
Viernes 22 de agosto
- Ayacucho FC vs Binacional - CANCELADO
- Juan Pablo II vs. Cusco FC | 15:15 horas | Estadio Complejo Deportivo Juan Pablo II | Canal: L1 MAX
Sábado 23 de agosto
- Sporting Cristal vs. UTC | 11:00 horas | Estadio Alberto Gallardo | Canal: L1 MAX
- Los Chankas vs Sport Boys | 13:15 | Estadio Los Chankas | Canal: L1 MAX
- Comerciantes Unidos vs Alianza Universidad | 15:30 horas | Estadio Juan Maldonado de Cutervo | Canal: L1 MAX
- Deportivo Garcilaso vs. Sport Huancayo | 18:00 horas | Estadio Inca Garcilaso de la Vega | Canal: L1 MAX
Domingo 24 de agosto
- ADT vs Melgar | 13:00 horas | Estadio Municipal de Tarma | Canal: L1 MAX
- Cienciano vs. Atlético Grau | 15:15 horas | Estadio Inca Garcilaso de la Vega | Canal: L1 MAX
- Universitario vs. Alianza Lima | 17:30 horas | Estadio Monumental | Canal: GOLPERU
Liga 1 2025: Previa de la fecha 7 del Torneo Clausura
El partido más atractivo de la fecha 7 del Torneo Clausura es el clásico Universitario contra Alianza Lima. Los 'Compadres' llegan a la cita atravesando dos realidades deportivas distintas. Los blanquiazules están en cuartos de final de la Sudamericana y la 'U' quedó eliminado de la Libertadores.
Sporting Cristal ganó a Binacional y cerró la fecha seis como líder, pero con la descalificación del cuadro de Juliaca, los celestes son segundos en el Clausura. Ante UTC, el conjunto 'Bajopontino' no podrá contar con Irven Ávila.
Cusco FC abrirá la fecha con su visita a Juan Pablo II. El cuadro 'Imperial' está atravesando un gran momento deportivo, pero con la sanción a Binacional, quedaron rezagados en la tabla y están en la obligación de conseguir los tres puntos.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90