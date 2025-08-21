Si bien la expulsión de Binacional afectó la programación de la Liga 1 y obligó a mover la tabla de posiciones, la jornada 7 promete ser de candela. El duelo que se llevará los reflectores es el clásico Universitario vs. Alianza Lima. Además, Sporting Cristal recibirá en el Gallardo a UTC y Cusco FC visitará a Juan Pablo II.

Programación fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Viernes 22 de agosto

Ayacucho FC vs Binacional - CANCELADO

Juan Pablo II vs. Cusco FC | 15:15 horas | Estadio Complejo Deportivo Juan Pablo II | Canal: L1 MAX

Sábado 23 de agosto

Sporting Cristal vs. UTC | 11:00 horas | Estadio Alberto Gallardo | Canal: L1 MAX

Los Chankas vs Sport Boys | 13:15 | Estadio Los Chankas | Canal: L1 MAX

Comerciantes Unidos vs Alianza Universidad | 15:30 horas | Estadio Juan Maldonado de Cutervo | Canal: L1 MAX

Deportivo Garcilaso vs. Sport Huancayo | 18:00 horas | Estadio Inca Garcilaso de la Vega | Canal: L1 MAX

Domingo 24 de agosto

ADT vs Melgar | 13:00 horas | Estadio Municipal de Tarma | Canal: L1 MAX

Cienciano vs. Atlético Grau | 15:15 horas | Estadio Inca Garcilaso de la Vega | Canal: L1 MAX

Universitario vs. Alianza Lima | 17:30 horas | Estadio Monumental | Canal: GOLPERU

Liga 1 2025: Previa de la fecha 7 del Torneo Clausura

El partido más atractivo de la fecha 7 del Torneo Clausura es el clásico Universitario contra Alianza Lima. Los 'Compadres' llegan a la cita atravesando dos realidades deportivas distintas. Los blanquiazules están en cuartos de final de la Sudamericana y la 'U' quedó eliminado de la Libertadores.

Sporting Cristal ganó a Binacional y cerró la fecha seis como líder, pero con la descalificación del cuadro de Juliaca, los celestes son segundos en el Clausura. Ante UTC, el conjunto 'Bajopontino' no podrá contar con Irven Ávila.

Cusco FC abrirá la fecha con su visita a Juan Pablo II. El cuadro 'Imperial' está atravesando un gran momento deportivo, pero con la sanción a Binacional, quedaron rezagados en la tabla y están en la obligación de conseguir los tres puntos.