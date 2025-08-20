Universitario sorprende con mensaje en plena clasificación de Alianza Lima: "La garra es..."

¡Inesperado! En plena clasificación de Alianza Lima a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, gracias a su victoria global 4-1 sobre la Universidad Católica, Universitario de Deportes decidió publicar un particular mensaje que sorprendió a todos sus hinchas, quienes se mantienen incómodos por los últimos resultados obtenidos tanto en Copa Libertadores como Liga 1.

Mediante su cuenta oficial de 'X', conocida plataforma social, el cuadro de Ate decidió realizar un post apenas culminó el primer tiempo de los blanquiazules en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito, cuando el marcador iba 1-1. "La garra crema es la garra copera", publicó la 'U', destacando a sus hinchas que son leales y se encuentran en Brasil previo al encuentro con Palmeiras.

El post de Universitario en pleno partido de Alianza Lima.

Pese a que causó mucha curiosidad porque la publicación fue justo durante el partido de Alianza Lima en Copa Sudamericana, lo cierto es que no fue dirigida a los íntimos sino a su leal afición. Recordemos que Universitario de Deportes necesita ganar por al menos 4 goles ante el 'Verdao' para poder forzar los penales, y por un mínimo de 5 tantos para clasificar directamente a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Si la 'U' no lo consigue, los blanquiazules serán los únicos del fútbol peruano representando a la Liga 1 en competiciones Conmebol, lo que será un duro golpe para la hinchada crema. Los de Matute se encuentran esperando rival para definir su pase a las semifinales, el cual saldrá de la llave entre Universidad de Chile e Independiente de Avellaneda. Aunque el partido fue cancelado y todavía no se sabe qué sucederá.

Universitario vs. Palmeiras: fecha, hora y dónde ver partido

El duelo de vuelta por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 entre Universitario y Palmeiras, en el Allianz Parque de Sao Paulo, se jugará este jueves 21 de agosto desde las 19.30 horas de todo el Perú. La transmisión del compromiso se llevará a cabo mediante la señal de ESPN y Disney Plus para toda Sudamérica.