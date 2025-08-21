¿Alianza Lima a semifinales? Conmebol impondría duras sanciones contra Independiente y U de Chile

Lamentables incidentes se registraron en el duelo entre Independiente y Universidad de Chile en el Estadio Libertadores de América, donde un enfrentamiento entre hinchas desató el pánico y dejó como consecuencia tres fallecidos. A raíz de ello, la Conmebol analiza imponer severas sanciones que podrían beneficiar a Alianza Lima en la Copa Sudamericana 2025.

Las posibles sanciones de Conmebol contra Independiente y U de Chile

De acuerdo con el periodista chileno José Fernández Pumarino, la Conmebol buscaría sentar un precedente tras los lamentables hechos ocurridos en Argentina durante el partido entre Independiente y U de Chile. Una de las principales sanciones que se evalúan sería la expulsión de ambos equipos de la Copa Sudamericana.

Independiente y U de Chile podrían recibir duras sanciones de Conmebol.

Además, se impondrían fuertes multas económicas a los clubes, junto con la obligación de disputar 8 partidos a puertas cerradas en sus respectivos estadios.

Finalmente, también se analiza la posibilidad de excluirlos de cualquier torneo organizado por Conmebol en la próxima temporada, aunque este sería el castigo más severo y todavía no se ha confirmado su aplicación.

El Independiente vs U de Chile fue cancelado por actos violentos. Foto: AFP

Alianza Lima podría clasificar a las semifinales

De confirmarse la exclusión de ambos clubes de la Copa Sudamericana, Alianza Lima sería el principal beneficiado, ya que clasificaría de manera automática a las semifinales del torneo, sin necesidad de disputar los cuartos de final.

De esta manera, el equipo dirigido por Néstor Gorosito también llegaría en mejores condiciones físicas a esta instancia, al concentrarse únicamente en sus partidos del Torneo Clausura 2025. Con ello, los blanquiazules estarían cada vez más cerca de la gran final del certamen, aumentando sus opciones de luchar por el título.

Alianza Lima podría clasificar directamente a las semifinales. Foto: AFP

Conmebol rechazó los hechos violentos en el Independiente vs U de Chile

Mediante un comunicado publicado en su sitio web, el ente sudamericano mostró su severo rechazo y repudio a los enfrentamientos vividos en el Independiente vs Universidad de Chile. Además, aseguraron que ya se encuentra investigando lo sucedido para poder aplicar las sanciones pertinenetes.

"En el marco de la suspensión y posterior cancelación del partido, la Confederación se encuentra recopilando datos y procesando información, los cuales están siendo remitidos a la Unidad Disciplinaria para la aplicación de las sanciones correspondientes", mencionaron.