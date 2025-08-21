Néstor Gorosito sorprendió al revelar objetivo de Alianza Lima en Sudamericana: "Con este club..."

Alianza Lima firmó una destacada actuación y sumó un nuevo capítulo en su historia tras vencer 2-1 a Universidad Católica de Ecuador en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Tras el encuentro, Néstor Gorosito se pronunció sobre la victoria, elogió la trayectoria del club y detalló el objetivo que el plantel se ha fijado en el torneo de la Conmebol.

Néstor Gorosito reveló el objetivo de Alianza Lima en Copa Sudamericana

Durante la conferencia de prensa posterior al partido, el técnico blanquiazul fue consultado sobre los siguiente paso de Alianza Lima en la Sudamericana. Al respecto, el estratega no dudó en enfatizar que el único objetivo que tienen en mente es el poder salir campeón.

Además, el 'Pipo' Gorosito recordó a dos figuras históricas del club para reforzar su mensaje y dejó en claro que su plantel "apunta a ser ganador" en cada encuentro, dejando todo en la cancha.

Video: DSports

"El objetivo es salir campeón, vos con este club y esta historia, donde jugó Cubillas y Cueto, no puedes pretender otra cosa. Yo quiero salir campeón, desde que llegamos se lo dijimos a los chicos. La ilusión nuestra es máxima, después la realidad dirá si nos dio el lomo o no. Nosotros apostamos a ganador siempre", expresó.

Néstor Gorosito agradeció el apoyo de la hinchada

Del mismo modo, el estratega argentino destacó el gran apoyo de la hinchada blanquiazul en este partido, donde se registró un excelente marco en el Estadio Olímpico de Atahualpa. Al respecto, Gorosito agradeció las constantes muestras de aliento y aseguró que, gracias a ello, su equipo se siente local en cada encuentro.

"Me conmueve lo de la gente, es impresionante. La cantidad de gente que vino viajando 30-40 horas de micro. Estoy muy agradecido y el plantel trata de responder brindándose por completo y a nosotros no llena de orgullo los jugadores que tenemos. La verdad que donde vamos nos sentimos locales. Estoy muy agradecido con toda la gente", aseveró.