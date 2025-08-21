Rebagliati impacta tras elogiar el nivel de un jugador titular de Alianza Lima: "Un fenómeno en..."

Alianza Lima ya está en cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Con goles de Eryc Castillo y Kevin Quevedo, los victorianos se impusieron en Quito por un marcador de 2-1 ante Universidad Católica de Ecuador; logrando así una histórica clasificación en el prestigioso certamen Conmebol.

Diego Rebagliati se rindió ante el nivel de futbolista titular en Alianza Lima

Finalizado el compromiso en el Estadio Olímpico Atahualpa, el comentarista deportivo Diego Rebagliati analizó la victoria que consiguió el 'equipo del pueblo' en condición de visitante, y resaltó por todo lo alto que los blanquiazules hayan tenido la fortaleza para igualar las acciones en la primera mitad. Asimismo, decidió destacar el nivel del extremo ecuatoriano Eryc Castillo en el esquema del 'Pipo' Gorosito.

Eryc Castillo anotó en la victoria de Alianza Lima ante U. Católica de Ecuador en Quito

"Triunfazo. Se pueden decir muchas cosas, pero la realidad es que Alianza está en cuartos de final de la Copa Sudamericana. Ganó por primera vez en su historia en Ecuador, en Quito. Lo hizo en un partido muy complicado: empezó perdiendo y parecía que todo se ponía cuesta arriba, pero mostró esa enorme capacidad para encontrar el gol en los momentos más difíciles del juego. Gran pase de Peña para Castillo, que es un fenómeno en la Copa Sudamericana, aunque en el torneo local todavía está en deuda", sostuvo el exfutbolista en el programa 'Al Ángulo'.

(Video: Movistar Deportes)

Bajo ese contexto, también realzó que los íntimos dispongan de un amplio plantel para afrontar dos competencias a lo largo de esta temporada. "Alianza se armó un torneo adicional en el año: con los 2 partidos que va a jugar terminará disputando 18 encuentros, lo que equivale prácticamente a jugar un torneo más. Ya ha jugado 16 y, con los 2 restantes, completa la cifra", acotó Rebagliati.

¿Qué dijo Eryc Castillo tras el triunfo de Alianza Lima en Quito?

El ecuatoriano Eryc Castillo, autor del 1-1 de Alianza Lima ante Universidad Católica de Ecuador por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, habló en el post partido y demostró toda su felicidad de hacer clasificado a la siguiente ronda del torneo Conmebol.

"Feliz con esto, creo que hicimos las cosas bien. Gracias a Dios se dio el resultado, pesa un poco venir a jugar a cancha rival, pero esto es Alianza. Vamos a seguir trabajando", expresó el veloz atacante, en una entrevista para Jax Latin Media.