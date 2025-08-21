- Hoy:
Barcos dejó fuerte comentario sobre Erick Noriega tras clasificación de Alianza Lima: "Ma..."
Alianza Lima clasificó a los cuartos de la Copa Sudamericana. Tras este logro, Hernán Barcos no se olvidó de Erick Noriega y dejó un inesperado comentario sobre el jugador. ¿Qué pasó?
Alianza Lima logró una asombrosa victoria por 2-1 ante la Universidad Católica de Ecuador por los octavos de final de la Copa Sudamericana y clasificó a la siguiente ronda del torneo. No obstante, tuvieron que hacerle frente a la ausencia de Erick Noriega, quien dejó el club para unirse a Gremio. Tras la victoria, Hernán Barcos recordó al futbolista y le dejó un polémico mensaje.
PUEDES VER: U. de Chile, posible rival de Alianza Lima en Sudamericana, podría recibir una dura sanción de CONMEBOL
Resulta que, durante las celebraciones por la histórica clasificación, el 'Pirata' realizó una transmisión en vivo mediante su cuenta de Instagram. En ese contexto, durante una parte del video el delantero se juntó con Kevin Quevedo y le dedicaron la victoria a Erick Noriega. "¿Para quién es la victoria? Para el Samurái", expresó Barcos. "Para ti mi amor, te amo la china", respondió Quevedo.
No obstante, Hernán Barcos no se guardó nada y dejó un fuerte comentario sobre Noriega, que muchos interpretaron como una crítica por haber dejado el club en una instancia tan determinante de la Conmebol Sudamericana. "Samurái maric**, nos abandonaste", añadió el 'Pirata'.
Cabe señalar que las palabras de Hernán Barcos no se trataron de una crítica real contra Noriega, sino más bien de una broma entre los involucrados. Esto, teniendo en cuenta que el delantero argentino fue una de las piezas clave para concretar el traspaso de Erick Noriega a Gremio de Brasil.
De hecho, el propio Barcos reveló que el club brasileño se comunicó con él para pedir referencias sobre el polifuncional futbolista, y que no dudó en dar las mejores recomendaciones sobre Noriega, facilitando así su fichaje.
Alianza Lima ganó un millonario premio por avanzar a cuartos de final
De acuerdo con lo informado por la Conmebol, Alianza Lima se hizo acreedor de un premio de 700 mil dólares, equivalente a un aproximado de 2,5 millones de soles, por haber llegado a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.
Esta suma de dinero, se añade a los números premiso que han recibido los blanquiazules a lo largo de la temporada, por las victorias en Copa Libertadores y Sudamericana. En total, el monto recaudado sería de 6,8 millones de dólares.
