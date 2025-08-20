U. de Chile, posible rival de Alianza Lima en Sudamericana, podría recibir una dura sanción de CONMEBOL

Mientras Alianza Lima logró la hazaña de clasificar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana tras vencer a U. Católica de Ecuador, su posible próximo rival, Universidad de Chile, podría recibir una dura sanción por parte de la CONMEBOL debido a que los hinchas de su propio club encendieron bengalas y atacaron a los hinchada de Independiente en el estadio local.

Hinchas de la U. de Chile interrumpieron el juego de vuelta entre el equipo chileno e Independiente de Avellaneda prendiendo fuego a las butacas del Estadio Libertadores de América. Esto generó la indignación de todos los presentes.

Video: ESPN

Esta situación ha provocado la suspensión del encuentro entre la Universidad de Chile y el equipo argentino a los 60 minutos del segundo tiempo debido a los daños ocasionados al recinto y a las personas locales heridas al recibir proyectiles por parte de los fanáticos visitantes.

Hinchas de U. de Chile rompieron las butacas del Estadio de Indepediente.

La acción de la hinchada chilena provocó que la barra de Independiente de la Plata ingrese a la zona donde estaban ubicados los visitantes. Esto ha desencadenado una pelea y heridos. Hasta el momento, no se conoce la cantidad de perjudicados ni fallecidos.

Hincha de Independiente recibió un proyectil de los fanáticos de U. de Chile.

¿Qué sanciones podría recibir U. de Chile por CONMEBOL?

Multas económicas

Prohibición de venta de entradas

Cierre de estadio

Pérdida de partido por walkover en casos extremos donde la violencia impida el normal desarrollo de juego o ponga en riesgo la integridad de jugadores, árbitros o público.

Alianza Lima sigue expectante de lo que pueda ocurrir en el encuentro suspendido entre Universidad de Chile vs Independiente de Avellaneda. Además, enfrenta la posibilidad de una dura sanción que podría resultar en un fuerte castigo para el club chileno.