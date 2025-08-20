Alianza Lima hizo historia contratando a crack del Madrid: ¿Cuándo debuta en el Clausura?

El mercado de fichajes en el fútbol peruano viene siendo una locura, con contrataciones como Pedro Aquino, Anderson Santamaría, Miguel Araujo, Luis Abram, entre otros. Bajo esa premisa, ahora Alianza Lima acaba de dar un batacazo en el libro de pases incorporando a futbolista del Madrid de la Primera División de España, e incluso ya tiene una posible fecha para su debut en el Torneo Clausura 2025.

Mediante sus redes sociales oficiales, el cuadro blanquiazul anunció una importante contratación con el objetivo de alzar el certamen nacional, ya que tiene el firme objetivo de salir bicampeón de la Liga Femenina. Nos referimos a Mía León que llega procedente del Madrid CFF de la Liga F, y cuenta con amplia experiencia internacional debido a que también forma parte de la selección peruana e incluso hace poco disputó la Copa América.

Asimismo, es importante precisar que la defensora nació en Estados Unidos en el 2005 y se formó en Beach FC, donde disputó diversas competiciones juveniles. Sin embargo, siguió a su corazón y decidió defender a la Bicolor gracias a sus raíces, donde también pasó por las divisiones menores y gracias a su enorme rendimiento se fue hasta España. Ahora, en Alianza Lima, vivirá una nueva experiencia profesional con el objetivo de llevarse el título nacional.

Alianza Lima contrató a Mía León.

Recordemos que las blanquiazules se proclamaron campeonas del Torneo Apertura tras derrotar 2-0 a Universitario de Deportes en la final y marchan directo al bicampeonato de la Liga Femenina. Actualmente el plantel dirigido por José Letelier marcha segundo en el Torneo Clausura y solo por diferencia de gol, ya que tiene dos anotaciones menos que las cremas.

¿Cuándo debutará Mía León en Alianza Lima?

Si bien todavía no hay información oficial sobre su debut, Mía León podría tener su tan esperado estreno con Alianza Lima este sábado 23 de agosto a las 15.00 horas, cuando las blanquiazules visiten a Melgar de Arequipa por la fecha número 4 del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025.