Melgar goleó 4-0 y es líder del campeonato: Así quedó la tabla de posiciones
Melgar demostró su superioridad tras golear 4-0 a Garcilaso. Los arequipeños sumaron tres puntos claves para posicionarse en lo más alto de la tabla.
Si bien en la Liga 1, Melgar no atraviesa un buen momento deportivo, la historia cambian en sus categorías inferiores. Por el Torneo Juvenil Sub 18, los arequipeños golearon 4-0 a Garcilaso por la novena fecha del campeonato y son líderes del Grupo C.
Los goles del compromiso llegaron gracias a Jesús Pinto, Jesualdo Llerena y Ryu Yabiku, quien fue elegido la figura del partido tras anotar un doblete.Melgar goleó 4-0 a Garcilaso en la Sub-18
Como era de esperarse, mediante sus redes sociales, Melgar celebró por todo el triunfo ante Garcilaso. "Ganó, gustó y goleó. Los 3 puntos se quedan en casa y nos mantenemos firmes en la parte alta del Grupo C", expresaron.
Tabla de posiciones del Torneo Juvenil Sub 18
Así marcha el Grupo C
|Equipos
|DG
|Puntos
|1 Melgar
|+17
|19
|2 Cienciano
|+3
|11
|3 Cusco FC
|+3
|7
|4 Deportivo Garcilaso
|-7
|5
|5 Los Chankas
|-11
|4
|6 Ayacucho FC
|-4
|3
Los resultados de la jornada:
- Melgar 4-0 Deportivo Garcilaso
- Los Chankas 2-2 Cienciano
Melgar es uno de los candidatos para llevarse el grupo.
