0
EN DIRECTO
Alianza Lima vs U Católica por Copa Sudamericana
EN VIVO
Cienciano vs Bolívar HOY por la Copa Sudamericana

Melgar goleó 4-0 y es líder del campeonato: Así quedó la tabla de posiciones

Melgar demostró su superioridad tras golear 4-0 a Garcilaso. Los arequipeños sumaron tres puntos claves para posicionarse en lo más alto de la tabla.

Jesús Yupanqui
Melgar goleó 4-0 y es líder del campeonato peruano
Melgar goleó 4-0 y es líder del campeonato peruano | Composición Líbero
COMPARTIR

Si bien en la Liga 1, Melgar no atraviesa un buen momento deportivo, la historia cambian en sus categorías inferiores. Por el Torneo Juvenil Sub 18, los arequipeños golearon 4-0 a Garcilaso por la novena fecha del campeonato y son líderes del Grupo C.

Reimond Manco dio fuerte calificativo a Pedro Aquino tras firmar por Alianza Lima: "Es un..."

PUEDES VER: Reimond Manco dio fuerte calificativo a Pedro Aquino tras firmar por Alianza Lima: "Es un..."

Los goles del compromiso llegaron gracias a Jesús Pinto, Jesualdo Llerena y Ryu Yabiku, quien fue elegido la figura del partido tras anotar un doblete.

Melgar goleó 4-0 a Garcilaso en la Sub-18

Como era de esperarse, mediante sus redes sociales, Melgar celebró por todo el triunfo ante Garcilaso. "Ganó, gustó y goleó. Los 3 puntos se quedan en casa y nos mantenemos firmes en la parte alta del Grupo C", expresaron.

Tabla de posiciones del Torneo Juvenil Sub 18

Así marcha el Grupo C

EquiposDGPuntos
1 Melgar+1719
2 Cienciano+311
3 Cusco FC+37
4 Deportivo Garcilaso-75
5 Los Chankas-114
6 Ayacucho FC-43

Los resultados de la jornada:

  • Melgar 4-0 Deportivo Garcilaso
  • Los Chankas 2-2 Cienciano

Melgar es uno de los candidatos para llevarse el grupo.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

Lo más visto

  1. Reimond Manco dio fuerte calificativo a Pedro Aquino tras firmar por Alianza Lima: "Es un..."

  2. ¿Se va? Portal brasileño impacta al destacar a jugador de Sporting Cristal: "Gran capacidad..."

  3. Alineaciones Alianza Lima vs U Católica HOY: el once de Gorosito para ganar en Ecuador

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano