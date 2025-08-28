- Hoy:
FPF se pronuncia con firme comunicado y toma drástica decisión con futbolistas de Binacional
Luego de conocerse el descenso de Binacional de la Liga 1 2025, la FPF lanzó un documento oficial en la que anuncian una radical medida que involucra a jugadores e integrantes del club.
Binacional de Juliaca se despidió de la Liga 1 2025, después de que el Poder Judicial anulara la medida cautelar que permitía que permanezca en Primera División esta temporada. Ante ello, la FPF emitió una resolución oficial en la que se daba cuenta de la drástica medida que tomaron con futbolistas del plantel.
FPF tomó radical medida con futbolistas de Deportivo Binacional
En dicho comunicado, el máximo ente del fútbol peruano detalla que los integrantes incluido los jugadores, se encuentran en "condición de libres"; de esta manera se puede dar por finalizado su vínculo con el 'Poderoso del Sur'.
"Reconocer el derecho de los jugadores y miembros del Comando Técnico del Club Binacional a solicitar la terminación de sus contratos, como consecuencia de la pérdida del derecho del club a participar en la Liga 1 Te Apuesto 2025. El ejercicio de este derecho se entenderá realizado con causa justificada cuando presenten su solicitud de desvinculación ante la Oficina de Pases y Transferencias de la FPF, adquiriendo desde este momento la condición de jugadores libres", se precisa.FPF toma radical medida con jugadores de Binacional
En esa misma línea, la FPF autoriza a los futbolistas de Deportivo Binacional, que por esta vez, puedan incorporarse a otras instituciones, a fin de que puedan seguir con sus labores profesionales.
"Autorizar, de forma excepcional, que los jugadores del Club Binacional tengan la posibilidad de registrarse e inscribirse por otros clubes de Liga 1 Te Apuesto, Liga 2, Caja Cusco, Liga 3 Joma, Copa Perú 2025, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 26.2, 29.5 y 30.4 del Reglamento. En el caso de la referida Liga 3, los jugadores podrán inscribirse hasta antes de la finalización de la Fase Final de esta competición", acotaron.
Defensa de Binacional ficharía por Alianza Atlético
Según la información que brindó el periodista Ernesto Jerónimo Macedo en sus redes sociales, el defensa Juan Quiñones de 24 años ha despertado el interés de Alianza Atlético de Sullana y podría ser su nuevo fichaje en pleno Torneo Clausura 2025.
