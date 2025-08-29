¿Bomba? Pablo Bengoechea, ex DT de Alianza Lima, en la mira de club peruano: "Puede volver..."

En las últimas horas se conoció que Pablo Bengoechea, extécnico campeón con Alianza Lima volvería a dirigir en el fútbol peruano, luego de su etapa en la escuadra blanquiazul durante el 2020. ¿Qué club de la Liga 1 2025 lo tendría en órbita?

Nos referimos a Cienciano del Cusco. En el programa de YouTube, 'Mira lo que habla' indicaron que el estratega Carlos Desio, suena dentro de las opciones para DT en la selección peruana Sub 20.

"Dirigió a ADT de Tarma, y si no alcanza al primer equipo tendría opción en la Sub 20. Creo que (Carlos) Desio quiere aspirar a cosas importantes", señalaron.

Pablo Bengoechea podría volver a dirigir a club de la Liga 1 2025

Bajo ese contexto, ante la chance de que el técnico del 'Papá' pueda llegar a Videna para dirigir a la Sub 20, habría ingresado con fuerza el nombre del uruguayo Pablo Bengoechea, quien tiene una importante trayectoria profesional como DT.

Pablo Bengoechea estaría en carpeta de Cienciano del Cusco/Foto: LÍBERO

"En Cusco ya se está hablando que posiblemente un profesor tome las riendas del cuadro rojo. Pablo Bengoechea, puede volver a dirigir después de cinco años", añadieron.

Pablo Bengoechea: ¿a qué equipos ha dirigido?

Cabe mencionar que, el técnico charrúa Pablo Bengoechea estuvo al mando de River Plate y Peñarol de Uruguay. Asimismo, es muy recordado por su etapa en Alianza Lima, donde estuvo en los años 2017 al 2018 y 2019 al 2020. Con los blanquiazules, el experimentado estratega de 60 años ganó un título nacional. A su vez, con el cuadro 'Carbonero' salió campeón en el Campeonato Uruguayo 2015-16.