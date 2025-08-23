- Hoy:
La dura decisión que tomaron jugadores extranjeros de Binacional tras sorpresivo descenso
¡Sorpresivo! Deportivo Binacional descendió de manera inmediata luego de haber disputado 5 fechas y futbolistas extranjeros tomaron radical decisión.
Deportivo Binacional conoció una dura noticia tras haber jugador 5 fechas del Torneo Clausura 2025. Y es que el ‘Poderoso del Sur’ quedó inhabilitado de participar en la Liga 1 luego que el Poder Judicial dejó sin efecto la medida cautelar que les otorga el permiso de participación en la Primera División.
Como se recuerda, en diciembre del 2024, la Corte Superior de Justicia de Puno concedió el fallo preventivo a favor del elenco de Juliaca que le permitía disputar el campeonato, por lo tanto, solicitó a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) incorporarlos en el torneo profesional de este año. No obstante, y meses después, esto cambió y el futuro de los futbolistas quedó en incertidumbre.
¿Qué decidieron los jugadores extranjeros de Binacional?
“Luego de la decisión judicial de que no sigan en la Liga 1, los futbolistas no han tenido contacto por parte del presidente del club de Juliaca para que se les explique (por respeto al menos) lo sucedido o lo que pasará con ellos en lo contractual. Los jugadores, en su mayoría, sienten abandono y se les debe el mes de julio. Además, los extranjeros han tenido que costear con la suya sus pasajes desde Juliaca a Lima y lo mismo para ir a sus respectivos países”, indicó el periodista Gustavo Peralta en su cuenta de X.
