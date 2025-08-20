Binacional y la publicación que hizo antes de enterarse que no seguirán en la Liga 1

En pleno Torneo Clausura 2025 se conoció una inesperada noticia respecto a un club importante del fútbol peruano. Y es que Deportivo Binacional no concluirá esta segunda parte de temporada tras un fallo judicial que lo deja fuera de la Liga 1. En ese contexto, una publicación captó la atención.

Como se recuerda, en diciembre del 2024, la Corte Superior de Justicia de Puno concedió el fallo preventivo a favor del ‘Poderoso del Sur’ que le permitía disputar el torneo, por lo tanto, solicitó a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) incorporarlos en el torneo de este año. No obstante, meses después terminó despidiéndose.

¿Cómo reaccionó Binacional antes de anunciarse su salida de La Liga 1?

El ente máximo del fútbol peruano confirmó el descenso de Binacional la noche del martes 19 de agosto tras resolución, generando diversas reacciones en los hinchas. De esta manera, la historia en la Liga 1 llegó a su fin para el elenco de Juliaca, quien en las últimas horas, antes de conocerse la noticia de su salida del campeonato, captó la atención de los cibernautas en redes sociales con algunas imágenes del plantel.

“¡Disciplina, trabajo y humildad! Caímos, pero no nos detenemos. El grupo sigue firme y entrenando sin parar. Con la mira puesta en Ayacucho FC este viernes”, había publicado en su cuenta de X, pensando en lo que iba a ser el partido por la fecha 7 del Torneo Clausura.

Si bien el club no se ha pronunciado aún sobre su alejamiento de la Primera División, lo cierto es que la publicación en su red social captó la atención de los internautas, quienes esperan algún mensaje respecto a su futuro futbolístico.