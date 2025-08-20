Pedro Aquino y su emotiva dedicatoria tras fichar por Alianza y no Cristal: "Te voy a..."
El volante Pedro Aquino terminó fichando por Alianza Lima y luchar por el título 2025 para sorpresa de los hinchas de Sporting Cristal. ¿Qué dijo?
Para muchos hinchas, Pedro Aquino es considerado uno de los volantes peruanos más importantes, con amplia experiencia en ligas del extranjero donde pasó gran parte de su carrera. Recientemente, dio el batacazo en el mercado de pases del balompié nacional al fichar por Alianza Lima.
PUEDES VER: 'Chorri' Palacios no se guardó y dio fuerte mensaje tras llegada de Pedro Aquino a Alianza: "Un..."
Su fichaje no solo sorprendió a muchos, sino que generó debate en los aficionados de Sporting Cristal, pues era uno de los equipos que se decía que podía firmar en este Torneo Clausura. Ahora, captó la atención de los usuarios en redes sociales con una llamativa publicación que realizó.
¿Qué publicó Pedro Aquino tras firmar por Alianza Lima?
“¡México lindo y querido! Te voy a extrañar, fueron 8 increíbles años por aquí. Tantos gratos momentos, tantos buenos amigos, tanto y tanto, definitivamente te extrañaré. Ocho años en 4 maravillosos clubs, de todos me queda mucho mucho aprendizaje, experiencias y claro, un inolvidable campeonato con mi querido León”, escribió en su post vía Instagram.
En esa línea, continuó agradeciendo a los clubes del país azteca, resaltando que podría volver más adelante. Como era de esperarse, los diversos comentarios de los cibernautas no tardaron en aparecer.
“Me diste tanto que hasta 2 hijas lindas y maravillosas mexicanas tengo, una familia muy muy feliz y agradecida con todo lo vivido. Gracias Lobos BUAP, Club León, América y Santos Laguna… ¡Gracias de corazón México, hasta pronto!”, agregó.La publicación de Pedro Aquino en su cuenta de Instagram
Pedro Aquino: valor en el mercado
Según Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, Pedro Aquino tiene un valor en el mercado actual de 1,50 mill. €.
