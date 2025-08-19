FPF confirmó descenso inmediato de Binacional tras resolución y anuncia acciones disciplinarias

En pleno desarrollo de la Liga 1 2025, el club Deportivo Binacional conoció que dejará de participar en el campeonato tras un fallo judicial que se dio recientemente. Luego de horas de incertidumbre, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) se pronunció a través de un comunicado.

PUEDES VER: La buena noticia que recibió Sporting Cristal tras el inminente descenso de Binacional

El ente máximo del fútbol peruano compartió un comunicado en relación a la exclusión del ‘Poderoso del Sur’ de lo que resta de la temporada donde disputó el Apertura y 5 fechas del Torneo Clausura. Como era de esperarse, la noticia ha generado diversas reacciones en los hinchas del balompié nacional.

¿Qué dice el comunicado de la FPF sobre Binacional?

“Conforme al Artículo 364 del Código Procesal Civil, la aplicación de dicha decisión es de cumplimiento inmediato, incluso si resulta impugnable ante un eventual recurso constitucional, pues no suspende su eficacia”, indica parte del comunicado de la FPF difundida en redes sociales.

Asimismo, indican que la “Junta Directiva de la FPF Decidió que Binacional queda definitivamente excluido de la Liga 1 Te Apuesto 2025 y del Torneo Juvenil Sub 18 2025, cuya participación se encontraba sujeta a su permanencia en la citada Liga 1 “.

La situación del ‘Poderoso del Sur’ seguirá causando revuelo durante los próximos días, mientras el campeonato local continúa con muchas emociones, tanto en la parte superior como en los últimos lugares de la tabla de posiciones.

“La FPF adoptará las acciones estatutarias y disciplinarias correspondientes con el fin de salvaguardar sus derechos, preservar la autonomía del deporte y asegurar el respeto absoluto a las normas que sustentan el orden deportivo”, cerró dicho comunicado.

Comunicado de la FPF sobre Binacional