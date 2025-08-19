La buena noticia que recibió Sporting Cristal tras el inminente descenso de Binacional

El Torneo Clausura 2025 continúa con interesantes partidos en el que los diversos equipos luchan por sus respectivos objetivos; sin embargo, Deportivo Binacional no concluiría esta segunda parte de temporada tras un fallo judicial que lo deja fuera de la Liga 1. En ese contexto, Sporting Cristal conoció una inesperada noticia.

Para sorpresa de los hinchas del ‘Poderoso del Sur’, el equipo quedó inhabilitado de participar en la Primera División luego que el Poder Judicial dejó sin efecto la medida cautelar que les otorgaba el permiso de participación en el campeonato. Como era de esperarse, esto generó diversas reacciones.

¿Qué noticia conocieron los hinchas de Sporting Cristal?

Resulta que por la fecha 6 del Torneo Clausura, Sporting Cristal visitó el Estadio Guillermo Briceño Rosamedina de la ciudad de Juliaca donde enfrentó a Deportivo Binacional, dejando como resultado un triunfo por 3-1 a los celestes. En dicho encuentro, el equipo de Paulo Autuori recibió un gol de descuento, siendo el primero de esta segunda parte de temporada y perdiendo el invicto del guardameta Diego Enríquez.

Y es que hasta dicha jornada, el arquero del cuadro rimense no había recibido goles, por lo que su buena racha se había terminado. Sin embargo, y ante el inminente descenso del conjunto de Juliaca, el cuadro del Rímac volverá a mantener el arco en cero, pues se conoció que con esta decisión se anula todo lo que se jugó hasta este momento en el Clausura.

No cabe duda que la situación del ‘Poderoso del Sur’ seguirá causando revuelo durante los próximos días, mientras el campeonato local continúa con muchas emociones, tanto en la parte superior como en los últimos lugares de la tabla de posiciones.

Próximo partido de Sporting Cristal en el Torneo Clausura

Luego de enfrentar a Deportivo Binacional en Juliaca la jornada anterior, Sporting Cristal afrontará el partido por la fecha 7 del Torneo Clausura ante UTC, el próximo sábado 23 de agosto.