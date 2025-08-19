- Hoy:
Confirmado: Binacional fuera de la Liga 1 y esto pasará con los puntos del Torneo Apertura
¿Qué pasará con los puntos de Cristal, Alianza y Universitario? Deportivo Binacional le dice adiós a la Liga 1 pese a disputar el Torneo Apertura.
Finalmente, Deportivo Binacional no concluirá el Torneo Clausura 2025 tras un fallo judicial que lo deja fuera de la Liga 1. El ‘Poderoso del Sur’ quedó inhabilitado de participar en la Primera División luego que el Poder Judicial dejó sin efecto la medida cautelar que les otorga el permiso de participación. En ese contexto, muchos se preguntan sobre lo que pasará con los puntos obtenidos por los diferentes equipos en el Apertura.
Cabe recordar que en diciembre del 2024, la Corte Superior de Justicia de Puno concedió el fallo preventivo a favor del elenco de Juliaca que le permitía disputar el torneo, por lo tanto, solicitó a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) incorporarlos en el torneo profesional de este año. No obstante, y meses después, una nueva noticia ha causado revuelo en el balompié nacional.
¿Qué pasará con los puntos del Torneo Apertura obtenidos ante Binacional?
“Hace poco terminó el directorio de la FPF y se decidió que Binacional no siga en la Liga 1. Los equipos que jugaron en el Apertura mantienen sus puntos y se anula todo lo que se jugó hasta este momento en el Clausura. Así lo señala el reglamento”, indicó el periodista Gustavo Peralta en su cuenta de X, adjuntando el documento.
Cabe indicar que el ‘Poderoso del Sur’ estaba en Primera división por una medida cautelar, la misma que ha sido revocada por la sala de Puno y la declararon infundada. Asimismo, y según menciona el mencionado periodista, la demanda principal también fue revocada.
Así quedó la tabla del Torneo Apertura 2025
|Club
|PJ
|DF
|Puntos
|1. Universitario
|18
|+26
|39
|2. Alianza Lima
|18
|+12
|37
|3. Cusco FC
|18
|+14
|34
|4. Alianza Atlético
|18
|+10
|34
|5. Sporting Cristal
|18
|+7
|32
|6. Melgar
|18
|+8
|31
|7. Sport Huancayo
|18
|+2
|30
|8. Deportivo Garcilaso
|18
|+9
|27
|9. ADT
|18
|-6
|24
|10. Cienciano
|18
|+4
|23
|11. Los Chankas
|18
|-1
|23
|12. Atlético Grau
|18
|-1
|22
|13. Sport Boys
|18
|-1
|22
|14. Sport Boys
|18
|-2
|20
|15. UTC
|18
|-17
|19
|16. Binacional
|18
|-13
|18
|17. Ayacucho FC
|18
|-13
|15
|18. Comerciantes Unidos
|18
|-14
|11
|19. Alianza Universidad
|18
|-17
|11
