Fluminense vs América de Cali EN VIVO por Copa Sudamericana

Confirmado: Binacional fuera de la Liga 1 y esto pasará con los puntos del Torneo Apertura

¿Qué pasará con los puntos de Cristal, Alianza y Universitario? Deportivo Binacional le dice adiós a la Liga 1 pese a disputar el Torneo Apertura.

Erickson Acuña
Deportivo Binacional y una llamativa noticia en medio del campeonato. | Deportivo Binacional
Finalmente, Deportivo Binacional no concluirá el Torneo Clausura 2025 tras un fallo judicial que lo deja fuera de la Liga 1. El ‘Poderoso del Sur’ quedó inhabilitado de participar en la Primera División luego que el Poder Judicial dejó sin efecto la medida cautelar que les otorga el permiso de participación. En ese contexto, muchos se preguntan sobre lo que pasará con los puntos obtenidos por los diferentes equipos en el Apertura. 

Alianza Lima y una llamativa noticia en pleno torneo.

PUEDES VER: Se movió la tabla: Alianza Lima ganó puntos y supera a Sporting Cristal en el Torneo Clausura

Cabe recordar que en diciembre del 2024, la Corte Superior de Justicia de Puno concedió el fallo preventivo a favor del elenco de Juliaca que le permitía disputar el torneo, por lo tanto, solicitó a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) incorporarlos en el torneo profesional de este año. No obstante, y meses después, una nueva noticia ha causado revuelo en el balompié nacional.

¿Qué pasará con los puntos del Torneo Apertura obtenidos ante Binacional?

“Hace poco terminó el directorio de la FPF y se decidió que Binacional no siga en la Liga 1. Los equipos que jugaron en el Apertura mantienen sus puntos y se anula todo lo que se jugó hasta este momento en el Clausura. Así lo señala el reglamento”, indicó el periodista Gustavo Peralta en su cuenta de X, adjuntando el documento. 

Cabe indicar que el ‘Poderoso del Sur’ estaba en Primera división por una medida cautelar, la misma que ha sido revocada por la sala de Puno y la declararon infundada. Asimismo, y según menciona el mencionado periodista, la demanda principal también fue revocada. 

Así quedó la tabla del Torneo Apertura 2025

ClubPJDFPuntos
1. Universitario18+2639
2. Alianza Lima18+1237
3. Cusco FC18+1434
4. Alianza Atlético18+1034
5. Sporting Cristal18+732
6. Melgar18+831
7. Sport Huancayo18+230
8. Deportivo Garcilaso 18+927
9. ADT18-624
10. Cienciano18+423
11. Los Chankas18-123
12. Atlético Grau18-122
13. Sport Boys18-122
14. Sport Boys18-220
15. UTC18-1719
16. Binacional18-1318
17. Ayacucho FC18-1315
18. Comerciantes Unidos18-1411
19. Alianza Universidad18-1711
