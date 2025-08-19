¡Se aferra a la Liga 1! Binacional sacó tajante comunicado tras descenso: "Seguiremos..."

La Liga 1 2025 se quedará con un equipo menos. Se trata de Binacional, que ha sido descendido adminstrativamente por la FPF este martes al revelarse que la medida cautelar que le permitía jugar en Primera División ha sido revocada por la Sala Civil de Puno. Esto ha generado una indignación en la directiva del 'Poderoso del Sur', quienes no esperaron mucho tiempo para sacar un contundente comunicado.

A través de sus redes sociales, el club de Juliaca publicó un oficio donde informó todo lo ocurrido en perjuicio de su institución. "Club Escuela Municipal Deportivo Binacional FC informa que ha sido notificado con las Resoluciones N°19 Y N°06 de la Sala Civil de Puno, en un litigio contra la FPF, a través de las cuales se revoca una decisión y una medida cautelar que nos permite jugar en la Liga 1", se lee al principio del documento.

Binacional emitió un comunicado donde aseguró que seguirán luchando por su derecho de seguir en la Liga 1. Foto: Binacional

Binacional indicó que irán al Tribunal Constitucional

El club puneño aseguró que la decisión tomada por el tribunal local puede ser impugnada y lo van a presentar mediante un Recurso de Agravio que le permitirá llevar el caso al Tribunal Constitucional. "La sentencia de la Sala Civil de Puno no es firme, sino que se encuentra aún pendiente de poder ser impugnada vía Recurso de Agravio Constitucional para recurrir ante el Tribunal Constitucional del Perú. Es decir, a la fecha dicho pronunciamiento no es eficaz", señala la misiva.

Binacional defenderá su permanencia en la Liga 1 y exige a la FPF respetar las normas

Por último, Binacional dejó clara su postura que defenderán hasta el último por su derecho de permanecer en la máxima categoría del fútbol peruano y exige a la FPF que respete las normativas y los plazos de orden público pues no es una determinación definitiva.

"Creemos, por múltiples razones, que dicha Sentencia debe ser dejada sin efecto, por lo que seguiremos defendiendo en paralelo nuestros derechos ante el órgano supremo de la constitucionalidad. Por lo tanto, exhortamos a la Federación Peruana de Fútbol a respetar los plazos y normas de órden público de obligatoria observancia", fueron las palabras con las que se termina el comunicado.

¿Por qué Binacional exige participar en la Liga 1?

Binacional logro su cometido de volver a la Liga 1 este 2025 por medio de una medida cautelar lograda en el fuero civil. ¿La razón de haber tomado esta medida? En el 2022, el 'Poderoso del Sur' bajó a la Segunda División, resultado que le pareció injusto a los directivos porque durante ese campeonato quedó sin efecto una sanción de cuatro puntos a Sport Boys, con lo que de haberse mantenido pudieron permanecer en el máximo circuito.