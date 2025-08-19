- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Acumulada
- Universitario
- Alianza Lima
- Real Madrid vs Osasuna
- Cristal
- Fluminense vs. América de Cali
- Racing vs Peñarol
- AFP
¡Se aferra a la Liga 1! Binacional sacó tajante comunicado tras descenso: "Seguiremos..."
Tras conocerse que descencerá, Binacional no se ha quedado con los brazos cruzados y emitió un comunicado donde anuncian que pasos seguirán para seguir en la Liga 1.
La Liga 1 2025 se quedará con un equipo menos. Se trata de Binacional, que ha sido descendido adminstrativamente por la FPF este martes al revelarse que la medida cautelar que le permitía jugar en Primera División ha sido revocada por la Sala Civil de Puno. Esto ha generado una indignación en la directiva del 'Poderoso del Sur', quienes no esperaron mucho tiempo para sacar un contundente comunicado.
PUEDES VER: ¿Beneficio? Alianza Lima recibe una magnífica noticia ante el inminente descenso de Binacional
A través de sus redes sociales, el club de Juliaca publicó un oficio donde informó todo lo ocurrido en perjuicio de su institución. "Club Escuela Municipal Deportivo Binacional FC informa que ha sido notificado con las Resoluciones N°19 Y N°06 de la Sala Civil de Puno, en un litigio contra la FPF, a través de las cuales se revoca una decisión y una medida cautelar que nos permite jugar en la Liga 1", se lee al principio del documento.Binacional emitió un comunicado donde aseguró que seguirán luchando por su derecho de seguir en la Liga 1. Foto: Binacional
Binacional indicó que irán al Tribunal Constitucional
El club puneño aseguró que la decisión tomada por el tribunal local puede ser impugnada y lo van a presentar mediante un Recurso de Agravio que le permitirá llevar el caso al Tribunal Constitucional. "La sentencia de la Sala Civil de Puno no es firme, sino que se encuentra aún pendiente de poder ser impugnada vía Recurso de Agravio Constitucional para recurrir ante el Tribunal Constitucional del Perú. Es decir, a la fecha dicho pronunciamiento no es eficaz", señala la misiva.
Binacional defenderá su permanencia en la Liga 1 y exige a la FPF respetar las normas
Por último, Binacional dejó clara su postura que defenderán hasta el último por su derecho de permanecer en la máxima categoría del fútbol peruano y exige a la FPF que respete las normativas y los plazos de orden público pues no es una determinación definitiva.
"Creemos, por múltiples razones, que dicha Sentencia debe ser dejada sin efecto, por lo que seguiremos defendiendo en paralelo nuestros derechos ante el órgano supremo de la constitucionalidad. Por lo tanto, exhortamos a la Federación Peruana de Fútbol a respetar los plazos y normas de órden público de obligatoria observancia", fueron las palabras con las que se termina el comunicado.
¿Por qué Binacional exige participar en la Liga 1?
Binacional logro su cometido de volver a la Liga 1 este 2025 por medio de una medida cautelar lograda en el fuero civil. ¿La razón de haber tomado esta medida? En el 2022, el 'Poderoso del Sur' bajó a la Segunda División, resultado que le pareció injusto a los directivos porque durante ese campeonato quedó sin efecto una sanción de cuatro puntos a Sport Boys, con lo que de haberse mantenido pudieron permanecer en el máximo circuito.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90