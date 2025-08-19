0
Fluminense vs América de Cali EN VIVO por Copa Sudamericana

Con el descenso de Binacional: Universitario sería beneficiado en la tabla de posiciones

Universitario de Deportes se vería beneficiado en la tabla de posiciones del Torneo Clausura gracias a Binacional, y estaría más cerca del tricampeonato.

Francisco Esteves
Universitario y una sensacional noticia gracias a Binacional.
Universitario y una sensacional noticia gracias a Binacional. | Foto: Universitario - X.
En las últimas horas una noticia remeció el fútbol peruano, ya que Deportivo Binacional está a punto de perder la categoría y descender a la Liga 2 en plena disputa por la Liga 1 2025. Eso implicará muchos cambios en la tabla de posiciones del Torneo Clausura y Universitario de Deportes será el único de los grandes de nuestro país que se verá beneficiado en caso se confirme lo mencionado.

Como sabemos, la decisión ya se tomó y únicamente falta que se haga el pronunciamiento oficial por parte de la Federación Peruana de Fútbol, lo que ha causado mucha polémica en todo el país. "Hace poco terminó el directorio de la FPF y se decidió que Binacional no siga en la Liga 1. Los equipos que jugaron en el Apertura mantienen sus puntos y se anula todo lo que se jugó hasta este momento en el Clausura. Así lo señala el reglamento", precisó el periodista Gustavo Peralta en sus redes sociales, aclarando cómo será el panorama para lo que resta del campeonato.

Si los partidos disputados por el 'Bi' no cuenta, eso significa que Sporting Cristal perderá los 3 puntos de su triunfo 3-1 en Juliaca durante la fecha 6 del Torneo Clausura, por lo que se quedaría con 13 unidades y pasaría al tercer lugar de la tabla de posiciones, perdiendo la cima. Asimismo, Cusco FC también sufrirá la resta de la victoria 2-0 en la fecha 3 y quedará con 12 puntos. Ello hará que Universitario sea líder absoluto con 14 unidades y lo acercará más al tricampeonato de la Liga 1.

Esta medida también afectará a Alianza Lima, ya que los blanquiazules quedarán a solo 2 puntos del primer puesto, aunque el gran beneficiado será la 'U'. Recordemos que el único de los tres grandes del fútbol peruano que se enfrentó a Deportivo Binacional en el segundo certamen de la temporada fue el cuadro dirigido por Paulo Autuori, por lo que será el perjudicado con esta decisión de la FPF.

Deportivo Binacional se pronunció al respecto.

¿Cómo quedaría la tabla de posiciones del Torneo Clausura?

Así quedará la tabla de posiciones con el descenso de Binacional:

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Universitario6714
2. Sporting Cristal51113
3. Cusco FC4612
4. Deportivo Garcilaso6512
5. Alianza Lima6211
6. Sport Huancayo608
7. FBC Melgar6-18
8. Alianza Atlético516
9. Los Chankas4-46
10. AD Tarma5-46
11. Cienciano515
12. Juan Pablo II5-25
13. Comerciantes Unidos5-25
14. Atlético Grau5-34
15. Alianza Universidad5-34
16. Ayacucho FC6-44
17. Sport Boys6-64
18. UTC4-41
19. Binacional---

¿A qué clubes se enfrentó Deportivo Binacional en el Torneo Clausura?

Hasta el momento el 'Bi' se enfrentó a cinco clubes en el Torneo Clausura, ya que en la primera jornada le tocó descansar. Estos elencos son UTC de Cajamarca, Cusco FC, Alianza Atlético, Juan Pablo II y Sporting Cristal. De esta forma, la polémica está desatada entre todos los hinchas que aseguran no debería restarse ni un punto en la tabla de posiciones.

