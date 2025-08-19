Con el descenso de Binacional: Universitario sería beneficiado en la tabla de posiciones

En las últimas horas una noticia remeció el fútbol peruano, ya que Deportivo Binacional está a punto de perder la categoría y descender a la Liga 2 en plena disputa por la Liga 1 2025. Eso implicará muchos cambios en la tabla de posiciones del Torneo Clausura y Universitario de Deportes será el único de los grandes de nuestro país que se verá beneficiado en caso se confirme lo mencionado.

Como sabemos, la decisión ya se tomó y únicamente falta que se haga el pronunciamiento oficial por parte de la Federación Peruana de Fútbol, lo que ha causado mucha polémica en todo el país. "Hace poco terminó el directorio de la FPF y se decidió que Binacional no siga en la Liga 1. Los equipos que jugaron en el Apertura mantienen sus puntos y se anula todo lo que se jugó hasta este momento en el Clausura. Así lo señala el reglamento", precisó el periodista Gustavo Peralta en sus redes sociales, aclarando cómo será el panorama para lo que resta del campeonato.

Si los partidos disputados por el 'Bi' no cuenta, eso significa que Sporting Cristal perderá los 3 puntos de su triunfo 3-1 en Juliaca durante la fecha 6 del Torneo Clausura, por lo que se quedaría con 13 unidades y pasaría al tercer lugar de la tabla de posiciones, perdiendo la cima. Asimismo, Cusco FC también sufrirá la resta de la victoria 2-0 en la fecha 3 y quedará con 12 puntos. Ello hará que Universitario sea líder absoluto con 14 unidades y lo acercará más al tricampeonato de la Liga 1.

Esta medida también afectará a Alianza Lima, ya que los blanquiazules quedarán a solo 2 puntos del primer puesto, aunque el gran beneficiado será la 'U'. Recordemos que el único de los tres grandes del fútbol peruano que se enfrentó a Deportivo Binacional en el segundo certamen de la temporada fue el cuadro dirigido por Paulo Autuori, por lo que será el perjudicado con esta decisión de la FPF.

¿Cómo quedaría la tabla de posiciones del Torneo Clausura?

Así quedará la tabla de posiciones con el descenso de Binacional:

EQUIPOS PJ DG PUNTOS 1. Universitario 6 7 14 2. Sporting Cristal 5 11 13 3. Cusco FC 4 6 12 4. Deportivo Garcilaso 6 5 12 5. Alianza Lima 6 2 11 6. Sport Huancayo 6 0 8 7. FBC Melgar 6 -1 8 8. Alianza Atlético 5 1 6 9. Los Chankas 4 -4 6 10. AD Tarma 5 -4 6 11. Cienciano 5 1 5 12. Juan Pablo II 5 -2 5 13. Comerciantes Unidos 5 -2 5 14. Atlético Grau 5 -3 4 15. Alianza Universidad 5 -3 4 16. Ayacucho FC 6 -4 4 17. Sport Boys 6 -6 4 18. UTC 4 -4 1 19. Binacional - - -

¿A qué clubes se enfrentó Deportivo Binacional en el Torneo Clausura?

Hasta el momento el 'Bi' se enfrentó a cinco clubes en el Torneo Clausura, ya que en la primera jornada le tocó descansar. Estos elencos son UTC de Cajamarca, Cusco FC, Alianza Atlético, Juan Pablo II y Sporting Cristal. De esta forma, la polémica está desatada entre todos los hinchas que aseguran no debería restarse ni un punto en la tabla de posiciones.