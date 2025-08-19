- Hoy:
Manco criticó duramente a Edison Flores por su nivel en Universitario: "Me sorprende..."
Reimond Manco no se gurdó nada y criticó a Edison Flores por sus últimas actuaciones a pocos días de la vuelta entre Universitario vs. Palmeiras por la Copa Libertadores.
Universitario de Deportes viene atravesando una mala racha de resultados. Por el momento, son dos partidos sin ganar tras la derrota 4-0 con Palmeiras por la Copa Libertadores y el empate 1-1 ante Sport Huancayo por el Torneo Clausura. Uno de los jugadores más señalado por la hinchada es Edison Flores, quien no está en su mejor nivel futbolístico y eso también ha generado las críticas de Reimond Manco.
PUEDES VER: Fossati estalla previo al clásico 'U' vs Alianza Lima: "Hay una ventaja que no es para nosotros"
El exfutbolista peruano no se guardó nada a la hora de referirse sobre la performance del 'Orejas' en los recientes encuentros de la 'U' y en la previa a la vuelta contra el 'Verdao' por los octavos de final del certamen continental, asegurando que le parece llamativo que siga mostrando una versión discreta en la cancha y que ese es un factor para que los cremas le cueste generar acciones claras de gol.
"Independiente de lo que pueda hacer el 'Tunche' (Rivera), lo que me sorprende es que el 'Orejas' (Flores) no levante su nivel, y es ahí donde a la 'U' le está costando mucho generar jugadas claras, por ahí tener más remates al arco. Entonces, creo que pasa por eso", sostuvo en reciente emisión del programa 'Línea de 5'.
Video: Denganche
Reimond Manco considera a Edison Flores una pieza clave en Universitario
Pese a las duras palabras sobre el atacante de 31 años y referente del cuadro merengue, Manco no tuvo reparos para decir que Flores es una pieza fundamental en el esquema que plantea el DT Jorge Fossati a nivel ofensivo, en compañía del goleador del equipo, Álex Valera.
"El 'Orejas' es fundamental en el esquema que tiene Jorge Fossati y como compañero de Álex Valera en el ataque", señaló el ahora comentarista deportivo en el espacio emitido por el canal de Youtube 'Denganche'.Edison Flores sigue siendo importante en el esquema de Jorge Fossati en Universitario, para Reimond Manco. Foto: Universitario de Deportes
¿Por qué Edison Flores no está mostrando su mejor nivel con Universitario?
Desde su regreso al club a mediados del 2023, esta temporada viene siendo la más baja en cuanto a rendimiento de Edison Flores con Universitario. Pese a que es uno de los elementos del plantel con más encuentros disputados, solo ha podido marcar 5 goles y dar 4 asistencias, números bastante bajos para lo que se suele esperar de él.
Si nos ponemos a analizar las causas de su declive el presente año, un factor importante es lo extrafutbolístico, pues se ha visto involucrado en cosas ajenas al deporte en los últimos meses. Asimismo, el tema de las lesiones musculares ha hecho que también se pierda algunos duelos y le haya costado recuperar su mejor versión.
