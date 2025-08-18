Reimond Manco dio tajante comentario sobre Franco Velazco tras polémica en Liga 1: "Él no puede..."

Universitario de Deportes, a través de su administrador Franco Velazco, salió al frente para dar un categórico mensaje sobre el accionar del VAR en el último duelo contra Sport Huancayo, donde el arbitraje anuló un gol de Álex Valera. Tras ello, fiel a su estilo, Reimond Manco decidió entrar en la polémica para dejar un comentario directo hacia el nuevo gerente de la escuadra merengue.

Manco utilizó su programa "Línea de 5" para comentar sobre el mensaje de Velazco al expresar su reclamo por lo ocurrido en Huancayo en contra de Universitario. El exjugador de Alianza Lima calificó al nuevo administrador como una imitación de Jean Ferrari.

"Todos sabemos lo que ha hecho Ferrari en la 'U' y conocemos su personalidad. Hay que decirle a Velazco que cree su propia historia; él no puede pretender ser igual que Jean Ferrari. Se ve feo que quieras copiar al que estuvo antes. Lo poco que ha demostrado desde que es administrador de la 'U' es como ver a Ferrari, pero con otra cara", afirmó.

Video: DENGANCHE

Cabe destacar que el mensaje que brindó Franco Velazco tras el error arbitral ante Sport Huancayo fue señalar que no hay que confundir intereses propios para perjudicar a otros (Universitario).

"Cuidado con disfrazar los intereses particulares con incompetencias por el "mal uso" de la tecnología de quienes la manejan. Y después de acuerdos y plataformas de TV, vienen penales a favor en un lado, goles anulados en otros, etc. ¿Pura coincidencia? La nueva Liga 1 tiene mucho por limpiar o, digamos, por hacer. Hay una consigna, pero nosotros también tenemos la nuestra. ¡Y Dale U!", se lee en X (antes Twitter).

Es importante mencionar que esta polémica ocurre luego de que el árbitro del Universitario vs. Sport Huancayo, Pablo López, cobrara en posición de fuera de juego una jugada que terminó en gol de Álex Valera tras tasar las líneas del VAR. Esta decisión generó molestia por parte de toda la delegación merengue, ya que según sus criterios no hubo fuera de juego y fue un grave error arbitral para perjudicar a los merengues en la lucha por el tricampeonato.