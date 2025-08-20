¿A qué hora juega Universitario vs. Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores?

Universitario visitará el Allianz Parque para enfrentar a Palmeiras, este jueves 21 de agosto, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. En el Estadio Monumental, el cuadro crema cayó 4-0 y en Brasil buscará 'lavarse la cara'.

¿A qué hora juega Universitario vs. Palmeiras?

Los horarios del emocionante partido de Universitario contra Palmeiras por la Copa Libertadores:

México: 6:30 p.m.

Perú, Ecuador y Colombia: 7:30 p.m.

Chile, Venezuela y Bolivia: 8:30 p.m.

Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 9:30 p.m.

España: 2:30 a.m. (día siguiente)

Horarios para ver Universitario vs. Palmeiras en Estados Unidos

Washington D. C.: 8:30 p.m.

Chicago (GMT-5): 7:30 p.m.

Denver (GMT-6): 6:30 p.m.

Phoenix (GMT-7): 5:30 p.m.

Los Ángeles (GMT-7): 5:30 p.m.

Anchorage (GMT-8): 4:30 p.m.

Honolulu (GMT-10): 3:30 p.m.

¿Cómo llega Universitario?

Universitario llega al compromiso de vuelta contra Palmeiras con más dudas que certezas. Perder 4-0 de local golpeó fuerte en la interna del grupo y desató una serie de cuestionamientos contra Jorge Fossati.

Saben que en Brasil es complicado dar la vuelta la serie, pero quieren cerrar su participación en la Copa Libertadores de la mejor manera.

Por la expulsión de William Riveros y la lesión de Rodrigo Ureña, Fossati realizaría cambios en su alineación. Anderson Santamaría ingresaría al once, mientras que Jesús Castillo disputaría su primer partido en el once titular de la 'U'.