Universitario tomó contundente medida con Williams Riveros tras bajo desempeño: "Va a ser..."

Universitario de Deportes afina detalles para enfrentar a Palmeiras en la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Los cremas deberán remontar un difícil 0-4 recibido en la ida, donde uno de los más cuestionados fue el zaguero Williams Riveros. El paraguayo ha sido blanco de fuertes críticas por su rendimiento y el club ya habría tomado una medida al respecto.

¿Qué medida tomó Universitario con Williams Riveros?

Según la información del periodista deportivo Gustavo Peralta, el comando técnico de Universitario, liderado por Jorge Fossati, tomó la decisión de respaldar a Williams Riveros pese a las críticas por su bajo rendimiento.

En la más reciente edición del programa 'Hablemos de MAX', el comunicador reveló que el defensa paraguayo viajó a Brasil junto al plantel merengue. La presencia de Riveros generó sorpresa, pues no podrá disputar el encuentro tras su expulsión en la ida. Sin embargo, el motivo sería mantenerlo entrenando con el grupo, ya que estaría considerado como titular para el clásico ante Alianza Lima.

Video: L1 MAX

"(Williams) Riveros, que no puede jugar, ha viajado, no solo para acompañar sino que tiene que entrenar con el equipo. Tiene que entrenar, porque han llegado con anticipación y pensando en el clásico, porque va a ser titular. Riveros, Corzo y Di Benedetto van a ser titulares en el clásico", informó Gustavo Peralta.

Números de Williams Riveros con Universitario

Riveros se ha consolidado como pieza indiscutible en el esquema de Universitario durante toda la temporada, al punto de ser reconocido por la hinchada como uno de los mejores futbolistas del Torneo Apertura.

En la presente campaña, el defensor paraguayo acumula 26 partidos disputados con la camiseta crema, registrando 2,292 minutos en cancha y tres goles. Además, ostenta una destacada valoración de 7.18 puntos, de acuerdo con el portal especializado Sofascore.

Williams Riveros: ¿Hasta cuándo tiene contrato con Universitario?

Luego de haber sido uno de los mejores jugadores en el Torneo Apertura, la directiva de Universitario decidió extender el vínculo de Williams Riveros con el cuadro estudiantil hasta finales de 2027.