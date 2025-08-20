Campeón con Universitario vio la clasificación de Alianza Lima a cuartos de final de la Sudamericana

Alianza Lima logró clasificar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 ante Universidad Católica de Ecuador y entre los espectadores desde el Estadio Olímpico de Atahualpa se hizo presente un campeón con Universitario de Deportes y vio en vivo la hazaña aliancista por torneos CONMEBOL.

Según un vídeo difundido por Dan Sport en las redes sociales, Fabián Bustos, ex entrenador de Universitario y campeón en el bicentenario merengue, estuvo como espectador en la victoria por 2 a 1 de Alianza sobre U. Católica de Ecuador.

Fabián Bustos, campeón con Universitario, se hizo presente en el Estadio Olímpico de Atahualpa y vio la clasificación de Alianza Lima a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

De esa forma, Bustos, que hoy se encuentra sin club tras salir de Olimpia de Paraguay, disfruta del fútbol, viendo a su ex rival cuando dirigía a Universitario y también cuando vestía el buzo de Barcelona SC o Delfines SC.

Cabe destacar que Alianza Lima logró clasificar al vencer por 4 a 1 en el resultado global a Universidad Católica de Ecuador, ya que en el duelo de ida en el Estadio Alejandro Villanueva ganó por 2 a 0 y en el Estadio Olímpico Atahualpa superó por 2 a 1, con una buena actuación de Eryc Castillo y Kevin Quevedo.

Por el momento, Alianza todavía no conoce a su rival de cuartos de final, ya que el encuentro entre Universidad de Chile vs Independiente de Argentina fue suspendido por actos vandálicos dentro del Estadio Libertadores de América.

Por último, el club íntimo logró ganar un millonario premio por clasificar a los cuartos de la Sudamericana. Con esta hazaña, Alianza Lima obtiene dentro de sus arcas un monto de US$700,000. Sin duda, un ingreso grande para los intereses del club peruano.