Después de quedar eliminados de la Copa Libertadores 2025 ante Palmeiras, Universitario de Deportes está enfocado en su próximo encuentro por el Torneo Clausura de la Liga 1. Por ello, Jorge Fossati se reforzará con un exjugador de Sporting Cristal para enfrentar el partido contra Alianza Lima y así lograr vencer a su principal rival en Perú. En esta ocasión, no nos referimos a Jesús Castillo, sino a otro futbolista.

Según el periodista deportivo Gustavo Peralta, Jorge Murrugarra será titular indiscutible en Universitario para enfrentar a Alianza en la jornada 7 del Clausura del fútbol peruano.

Jorge Fossati haría este cambio en el XI crema debido a que Rodrigo Ureña se encuentra lesionado por un desgarro de segundo grado en el gemelo interno de la pierna izquierda, por lo que su regreso a las canchas todavía se realizará en tres semanas como mínimo.

Jorge Murrugarra jugará de titular por Universitario contra Alianza Lima en el clásico peruano.

Esto da la posibilidad de que Murrugarra, ex Sub-21 de Sporting Cristal, pueda tomar la posta que deja el futbolista chileno para lograr cubrir su puesto y ser un todoterreno en el Estadio Monumental de Ate para vencer a Alianza Lima.

Cabe destacar que este encuentro se da luego de que Alianza logre clasificar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana venciendo por 4 a 1 a Universidad Católica de Ecuador.

Además de la eliminación de Universitario de la Copa Libertadores, tras caer 4 a 0 en el resultado global frente a uno de los candidatos para llevarse dicha competición, nos referimos a Palmeiras.

El partido entre Universitario y Alianza Lima se llevará a cabo el 24 de agosto de 2025 a las 17:30 p. m. (hora de Perú) en el Estadio Monumental, correspondiente a la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga 1. El vencedor de este enfrentamiento estará en una posición más favorable para encarar el inicio del campeonato peruano.