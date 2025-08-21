- Hoy:
La publicación que realizó Alianza en pleno partido de Universitario vs Palmeiras: "Esto no es..."
Universitario de Deportes se juega la clasificación a cuartos de final frente a Palmeiras por Copa Libertadores y Alianza Lima sorprende con comentario en sus redes sociales.
Universitario de Deportes busca su clasificación en Brasil enfrentando a Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores, tras caer por 4 a 0 en el duelo de ida. Sin embargo, desde el otro lado, su máximo rival, Alianza Lima, hizo una publicación en pleno partido crema.
PUEDES VER: Jairo Concha anotó un golazo que silenció el Allianz Parque, pero fue anulado por offside
Alianza usó su red social X (antes Twitter) para enviar un breve mensaje a Erick Noriega, quien recién fue presentado en Gremio de Brasil como su nuevo refuerzo hasta la temporada 2028.Alianza Lima despidió a Erick Noriega por sus redes sociales, mientras Universitario disputa su partido frente a Palmeiras por Copa Libertadores.
"Esto no es un adiós, es un hasta pronto. Gracias, Samurai, que tu fútbol siga conquistando el mundo", afirmó Alianza junto a un video conmemorativo en donde muestran pasajes de la etapa de Noriega en el cuadro íntimo.
Aunque no iba dirigido directamente a Universitario, coincidió con el momento en que el equipo de Jorge Fossati disputaba su clasificación frente a Palmeiras en el Allianz Arena.
Palmeiras vs Universitario por Copa Libertadores
Universitario visitó el Estadio Allianz Arena para enfrentar a Palmeiras con la meta de cambiar el marcador global de 4 a 0. Aunque hasta el momento el cuadro merengue no ha anotado un gol, es el equipo que más ataques ha realizado y se ilusiona con ganar el encuentro como símbolo de honor y gloria.
Sin embargo, el resultado final parece no cambiar, ya que el 'verdao' tiene una gran ventaja de 4 goles por encima hechos en el Estadio Monumental por el duelo de ida.
Por último, este encuentro sirve para que Jorge Fossati, director técnico de Universitario de Deportes, pueda replantear su alineación titular frente a Alianza Lima, su próximo rival en la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga 1.
