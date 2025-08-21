Revelan la importante decisión que tomó Jorge Fossati para el clásico ante Alianza Lima

Si bien la agenda de Universitario es apretada, el clásico ante Alianza Lima se roba las miradas. La 'U' quiere llevarse el Clausura y coronarse tricampeón de la Liga 1 de manera directa. Por ello, es clave derrotar a los blanquiazules en el Estadio Monumental.

Jorge Fossati decidió presentar un equipo alterno ante Palmeiras. Para el clásico, los habituales titulares iniciarían las acciones, pero con una gran novedad en el centro del campo.

La decisión que tomó Jorge Fossati para el clásico ante Alianza Lima

Gustavo Peralta informó en su cuenta de X que Jorge Murrugarra será titular en el clásico ante Alianza Lima. El jugador de 28 años será el encargado en reemplazar a Rodrigo Ureña, quien se recupera de una lesión.

Jorge Murrugarra será titular en el clásico ante Alianza Lima

'Murru' solo sumó 45 minutos en el Torneo Clausura, pero Fossati confía en su desempeño y lo pondrá desde el inicio en este vital compromiso ante Alianza Lima.

Posible alineación de Universitario para el clásico

Si no hay imprevistos, este sería el once de Jorge Fossati para el clásico ante Alianza Lima. El 'Nonno' mantendría su once estelar y no haría caso a los hinchas, que piden cambios en la formación.

Sebastián Britos, Aldo Corzo, William Riveros, Mathías Di Benedetto, Andy Polo, Jorge Murrugarra, César Inga, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, Edison Flores y Álex Valera.