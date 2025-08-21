- Hoy:
- Partidos de hoy
- Palmeiras vs Universitario
- River Plate vs Libertad
- Alianza Lima
- Tabla Acumulada
- Obras
Revelan la importante decisión que tomó Jorge Fossati para el clásico ante Alianza Lima
Revelaron la importante decisión que tomó el DT de Universitario, Jorge Fossati, para el clásico ante Alianza Lima, duelo que se realizará este domingo en el Monumental.
Si bien la agenda de Universitario es apretada, el clásico ante Alianza Lima se roba las miradas. La 'U' quiere llevarse el Clausura y coronarse tricampeón de la Liga 1 de manera directa. Por ello, es clave derrotar a los blanquiazules en el Estadio Monumental.
Jorge Fossati decidió presentar un equipo alterno ante Palmeiras. Para el clásico, los habituales titulares iniciarían las acciones, pero con una gran novedad en el centro del campo.
La decisión que tomó Jorge Fossati para el clásico ante Alianza Lima
Gustavo Peralta informó en su cuenta de X que Jorge Murrugarra será titular en el clásico ante Alianza Lima. El jugador de 28 años será el encargado en reemplazar a Rodrigo Ureña, quien se recupera de una lesión.Jorge Murrugarra será titular en el clásico ante Alianza Lima
'Murru' solo sumó 45 minutos en el Torneo Clausura, pero Fossati confía en su desempeño y lo pondrá desde el inicio en este vital compromiso ante Alianza Lima.
Posible alineación de Universitario para el clásico
Si no hay imprevistos, este sería el once de Jorge Fossati para el clásico ante Alianza Lima. El 'Nonno' mantendría su once estelar y no haría caso a los hinchas, que piden cambios en la formación.
Sebastián Britos, Aldo Corzo, William Riveros, Mathías Di Benedetto, Andy Polo, Jorge Murrugarra, César Inga, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, Edison Flores y Álex Valera.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90