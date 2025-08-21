Prensa brasileña da rotundo calificativo a la 'U' tras su alineación ante Palmeiras: "Consciente"

Universitario de Deportes presentará un once alterno ante Palmeiras por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. El elenco crema moverá sus fichas por decisión técnica, y otros por molestias musculares como el caso de Alex Valera. Jorge Fossati quiere dar la sorpresa y desde Brasil sorprendieron al referirse de los 'merengues'.

Prensa brasileña calificó a Universitario

Globo Esporte de Brasil no calló ante sus lectores y dejó en claro que Palmeiras tiene un paso adelante hacia la clasificación de cuartos de final de la Copa Libertadores. Sin embargo, sabe que Universitario tiene pocas probabilidades por lo que entiende el presente de los cremas de cara a este encuentro.

"Universitario, consciente de que está prácticamente eliminado, quiere dejar una buena impresión tras su contundente derrota en casa. El equipo también viene de empatar con Sport Huancayo en el campeonato nacional el fin de semana pasado", informó Globo Esporte.

Asimismo, deja en claro que una de las bajas que presentará el equipo de Universitario es Williams Riveros por la expulsión en la ida ante Palmeiras. Ahora, se suma las ausencias de Aldo Corzo y Alex Valera quienes estarán en Brasil pero sin chances de sumar minutos.

Globo Esporte sobre Universitario vs Palmeiras.

Alineación de Universitario ante Palmeiras

Este será el once de Universitario para enfrentar a Palmeiras por la Copa Libertadores: Sebastián Britos; César Inga, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Jesús Castillo, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, José Carabali; Jairo Vélez y Diego Churín.