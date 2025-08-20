¿Qué canal transmite el partido Universitario vs Palmeiras por la Copa Libertadores 2025?

El partido de vuelta entre Universitario y Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores se jugará el jueves 21 de agosto de 2025 a las 7:30 p.m. (hora de Perú) en el estadio Allianz Parque, en São Paulo. Este será el segundo encuentro de la serie tras el 4-0 que ganaron los brasileños en la ida.

¿Qué canal transmite el partido Universitario vs Palmeiras?

El partido Universitario vs Palmeiras por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores se transmitirá en Perú a través de:

ESPN

Star+ (plataforma de streaming)

Hora del partido: Jueves 21 de agosto a las 7:30 p.m. (hora peruana)

Estadio: Allianz Parque, São Paulo.

¿Dónde ver partido Universitario vs Palmeiras?

Estos son los canales que pasarán el partido de Universitario de acuerdo a cada país:

Argentina: Disney+, Fox Sports 2

Bolivia: Disney+, ESPN 5

Brasil: Zapping, Claro TV+, Disney+, Sky+, Vivo Play, ESPN

Chile: Disney+, ESPN 5

Colombia: Disney+, ESPN 5

Costa Rica: Disney+

República Dominicana: Disney+

Ecuador: Disney+, ESPN 5

México: Disney+

Panamá: Disney+

Paraguay: Disney+, ESPN 5

Perú: Disney+, ESPN 5

España: LaLiga+ España

EE. UU.: Fanatiz USA, fuboTV, beIN SPORTS CONNECT, Amazon Prime Video, ViX, Tubi, fubo Latino

¿Cuándo juega Universitario vs Palmeiras?

El jueves 21 de agosto en el estadio Allianz Parque en Sao Paulo, Palmeiras recibe a Universitario. El ganador de esta llave clasificará para cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, donde se medirá con el vencedor de la otra llave River Plate vs Libertad.

¿Cómo viene a este encuentro? Por el Brasileirao, Palmeiras viene de vencer por la mínima diferencia en un duelo clave sobre Botafogo. En tanto, Universitario empató 1-1 ante Sport Huancayo en un duelo marcado por la polémica.

Los cremas están prácticamente eliminados de la Copa Libertadores y solo un milagros los meterá a cuartos de final. Y es que, tras el 4-0 de la ida, la 'U' necesita ganar por el mismo marcador para forzar a los penales.