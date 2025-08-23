Paulo Autuori dio fuerte calificativo al fútbol peruano tras quitarle puntos a Cristal: "Están..."

Finalmente, Deportivo Binacional no concluyó el Torneo Clausura 2025 luego de un fallo judicial que lo dejó fuera de la Liga 1. En ese contexto, Sporting Cristal conoció una inesperada noticia que lo complicó en la tabla de posiciones, por lo que el entrenador Paulo Autuori se pronunció al respecto.

Como se recuerda, el elenco rimense enfrentó al ‘Poderoso del Sur’ en la fecha 6 en el Estadio Guillermo Briceño Rosamedina de la ciudad de Juliaca donde logró un importante triunfo. Sin embargo, esto quedó invalidado pues con la resolución emitida sobre el caso del club puneño, todo lo que se jugó hasta este momento en la segunda parte de la temporada quedó anulado.

¿Qué dijo Paulo Autuori tras perder puntos por el caso de Binacional?

“El fútbol peruano es así, poco profesional, nada más que hablar. Yo no llegué al Perú ahora, entonces cuando hago un ejercicio de memoria, pienso que el fútbol peruano está parado y no ha evolucionado en nada”, dijo en declaraciones para L1 MAX previo al partido que disputó su equipo frente a UTC.

Asimismo, resaltó que las cosas empeoraron en el balompié nacional, a comparación de lo que estaba cuando tuvo su primera experiencia en Sporting Cristal años atrás. El estratega brasileño dejó un contundente mensaje.

“Son 23 años que salí de Perú y veo que las cosas están peores de lo que estaba, pero ese es un tema de los responsables. Vivir el día a día, con ese estatus que interesa a pocos es obligación, crecer es cosa de cada uno. Mientras los clubes no entiendan que tienen que crecer juntos para unir al fútbol peruano, es complicado. Pero cuando uno mira para su propio interés se complica todo”, agregó.