Sporting Cristal vs UTC EN VIVO vía L1 MAX: horario, pronóstico y dónde ver el Torneo Clausura

Sporting Cristal volverá al Estadio Alberto Gallardo para afrontar un nuevo desafío en el Torneo Clausura 2025 ante UTC. La cita será este sábado 23 de agosto en el partido correspondiente a la jornada 7 de la Liga 1. Disfruta EN VIVO del duelo que afrontarán celestes y cajamarquinos por la señal en exclusiva de L1 MAX, a partir de las 11:00 horas locales.

Antesala del partido Sporting Cristal vs UTC por el Torneo Clausura 2025

¡Será una fiesta! Sporting Cristal anunció que vendieron el 100% de sus entradas para el choque contra el 'Gavilán del Norte', por lo que, el plantel de Paulo Autuori tendrá todo el apoyo de sus hinchas en este encuentro que será realmente importante en las aspiraciones que tiene el conjunto cervecero sobre ser campeón del Clausura 2025.

Sporting Cristal va por una victoria en el Gallardo ante UTC por el Clausura 2025

Como es de conocimiento, durante la semana se conoció que Deportivo Binacional, reciente rival de los rimenses quedó expulsado de la Liga 1 2025, lo que significó la resta de 3 puntos que tenía el club en la tabla del Clausura. Ello luego de haber ganado el compromiso por 3-1 en Juliaca.

Por si fuera poco, con la anulación del cotejo, ahora el delantero Írven Ávila deberá cumplir su suspensión ante la escuadra cajamarquina, siendo así una baja sensible para la ofensiva de Cristal. Con este escenario, el equipo del Rímac urge de volver a sumar una victoria para recuperar la punta, que de momento la tiene Universitario con 14 unidades.

Sporting Cristal recibirá en el Gallardo a UTC

En la vereda de al frente, el elenco de comandado por Hernán Lisi también está en la obligación de tener que lograr un buen resultado en su visita al Alberto Gallardo, después de que igualaran sin goles contra Juan Pablo II por la jornada 6 en Cajabamba.

Los 'Cremas del Norte' no pudieron ante el equipo de Santiago Acasiete y ahora deberán modificar su estrategia si desean plantearle un partido inteligente al elenco de La Florida que está imparable en el Torneo Clausura.

UTC igualó sin goles ante Juan Pablo II por el Torneo Clausura 2025

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs UTC?

De acuerdo a la programación oficial de la Liga de Fútbol Profesional, Sporting Cristal recibirá en el Estadio Alberto Gallardo a UTC por la jornada 7 del Torneo Clausura 2025 este sábado 23 de agosto.

Sporting Cristal recibirá a UTC por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs UTC?

El encuentro que afrontarán Sporting Cristal vs UTC por el Torneo Clausura 2025 dará comienzo a partir de las 11:00 horas locales de Perú. A continuación, repasa la guía de horarios en los demás países de Latinoamérica.

México: 10:00 horas

Perú: 11:00 horas

Ecuador: 11:00 horas

Colombia: 11:00 horas

Bolivia: 12:00 horas

Venezuela: 12:00 horas

Chile: 12:00 horas

Argentina: 13:00 horas

Paraguay: 13:00 horas

Uruguay: 13:00 horas

Brasil: 13:00 horas

¿Dónde ver Sporting Cristal vs UTC?

Disfruta EN VIVO y EN DIRECTO de la transmisión del partido, Sporting Cristal vs UTC por el Torneo Clausura 2025 a través de la señal en exclusiva de L1 MAX (anteriormente Liga 1 MAX) mediante los operadores de DirecTV y Win TV. De la misma manera, puedes seguir todas las incidencias vía las plataformas streaming de L1 Play y DGO.

Sporting Cristal vs UTC: alineaciones posibles

Sporting Cristal : Diego Enríquez, Luis Abram, Rafael Lutiger, Alejandro Pósito, Duham Ballumbrosio, Jesús Pretell, Martín Távara, Yoshimar Yotún, Christofer Gonzales, Santiago González, Fernando Pacheco.

: Diego Enríquez, Luis Abram, Rafael Lutiger, Alejandro Pósito, Duham Ballumbrosio, Jesús Pretell, Martín Távara, Yoshimar Yotún, Christofer Gonzales, Santiago González, Fernando Pacheco. UTC: Diego Campos, Piero Serra, José Luján, Anthony Rosell, Roberto Villamarín, Luis Álvarez, Cristian Mejía, Juan Cruz Vega, Geimer Balanta, Erinson Ramírez, Jarlín Quintero.

Sporting Cristal vs UTC: pronóstico y apuestas

Según las casas de apuestas, Sporting Cristal es favorito a ganar el partido ante UTC por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025. Entérate cuáles son las principales cuotas.

Casas de Apuestas Sporting Cristal Empate UTC Betsson 1.17 7.20 14.00 Betano 1.19 6.40 15.00 Bet365 1.20 6.25 15.00 1XBET 1.20 6.45 13.60 Doradobet 1.17 7.00 14.00

Sporting Cristal: últimos 5 partidos

Binacional vs Sporting Cristal (anulado)

Sporting Cristal 1-0 Melgar

Alianza Lima 0-0 Sporting Cristal

Sporting Cristal 5-0 Sport Huancayo

Sport Boys 0-2 Sporting Cristal

UTC: últimos 5 partidos

UTC 0-0 Juan Pablo II

Alianza Atlético de Sullana 2-0 UTC

UTC 1-2 Cusco FC

Binacional 0-0 UTC

UTC 1-2 Melgar

¿Dónde jugarán Sporting Cristal vs UTC?

El Estadio Alberto Gallardo, ubicado en el distrito de San Martín de Porres será el principal escenario para el choque entre Sporting Cristal vs UTC por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1. El recinto deportivo cuenta con capacidad para recibir a un aproximado de 19.000 fanáticos.