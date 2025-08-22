¿A qué hora juega Cristal vs UTC, canal de transmisión y dónde ver partido por la Liga 1?

Sporting Cristal recibirá a UTC este sábado 23 de agosto, en el Estadio Alberto Gallardo, en el partido por la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El compromiso comenzará a las 11:00 de la mañana (hora peruana) y el canal de transmisión a cargo es L1 MAX (antes Liga 1 MAX).

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs. UTC?

En esta nota te damos a conocer los horarios en los diversos países para que no te pierdas ningún minuto del partido Sporting Cristal vs Melgar, válido por la quinta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 Perú:

Perú, Colombia, Ecuador: 11.00 a. m.

Bolivia, Venezuela, Chile: 12.00 p. m.

Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil: 1.00 p. m.

México: 10.00 a. m.

Estados Unidos - Costa Este (Nueva York, Washington, Miami): 12.00 p. m.

Estados Unidos - Costa Oeste (Los Ángeles): 9.00 a. m.

España: 6.00 p. m.

¿Dónde ver Liga 1 MAX EN VIVO, partido de Sporting Cristal vs UTC?

Te compartimos los canales donde puedes ver Liga 1 MAX EN VIVO, según tu operador de TV, y presenciar el partido de Sporting Cristal vs UTC:

Claro TV: Canal 510 HD / 10 SD

DirecTV: Canal 1604 HD / 604 SD

Best Cable: Canal 6.2 HD / 12 SD

Latin Cable: Canal 40.3 HD / 23 SD

Cable Mundo Perú: Canal 3.3 HD / 3 SD

Cable Visión Perú: Canal 48.1 HD / 149 SD.

¿Qué canal transmite el partido de Sporting Cristal vs UTC EN VIVO?

La transmisión oficial del partido de Sporting Cristal vs UTC estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), señal que puedes encontrar en los principales servicios de televisión por cable y plataformas de streaming deportivo. Asegúrate de revisar tu operador para no perderte el duelo.

Sporting Cristal vs UTC por Torneo Clausura 2025

El cuadro rimense llega con la necesidad de volver al primer lugar del campeonato, luego de haber pasado de líder a sublíder tras la exclusión de Binacional. Para ello, buscará hacerse fuerte en casa frente al colero del torneo.

Por su parte, UTC atraviesa una racha adversa de cuatro partidos sin conocer la victoria. El conjunto cajamarquino está urgido de sumar para evitar complicaciones en la tabla del descenso y tendrá la dura misión de hacerlo ante el equipo más goleador del Clausura.

Sporting Cristal vs UTC jugarán en el Gallardo.

En su último partido oficial, Cristal había vencido 3-1 a Binacional en Juliaca, pero aquel resultado quedó sin validez tras la salida del club sureño del campeonato. En tanto, UTC no pasó del empate sin goles en casa frente a Juan Pablo II.

El antecedente más reciente entre ambos equipos se dio en la fecha 7 del Apertura 2025, cuando UTC sorprendió y goleó 4-1 a Sporting Cristal con tantos de Erinson Ramírez, Cristian Mejía, Freddy Oncoy y Jarlín Quintero. Christofer Gonzáles descontó para los celestes.