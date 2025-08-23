Último minuto: Cristal tomó tajante decisión con Cristian Benavente para el partido ante UTC

Cristian Benavente fue uno de los fichajes más llamativos en el mercado de pases de la Liga 1. El habilidoso volante firmó con Sporting Cristal para poder pelear el título; no obstante, hasta el momento no ha logrado hacer su ansiado debut con los rimenses. Previo al partido ante UTC, el 'Chaval' recibió una dura noticia por parte del DT Paulo Autuori.

¿Qué decisión tomó Sporting Cristal con Cristian Benavente?

A poco del partido ante UTC, Líbero puedo conocer que el comando técnico, comandado por Paulo Autuori definió que Benavente no sea considerado entre los convocados para poder afrontar este duelo del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1. Esta medida no se trataría de una molestia física, sino a una decisión técnica.

La noticia sorprendió a los hinchas especialmente porque se trata de un jugador que prometía a ser considerado entre los habituales titulares del equipo y una posible pieza importante en el ataque. Con esta nueva ausencia, Benavente suma su tercer partido consecutivo sin entrar entre los convocados.

Cristian Benavente seguirá sin debut con Sporting Cristal

Cristian Benavente llegó en buen estado físico a Sporting Cristal

Asimismo, cabe recordar que el 'Chaval' había indicado en su momento que estaba en óptimas condiciones para poder jugar con la camiseta de Sporting Cristal desde su arribo. Sin embargo, hasta el momento no ha logrado tener la oportunidad para poder hacer su debut.

"Si no he jugado algún partido en este tiempo es porque no estaba en una liga americana, por decirlo así, estaba en un calendario europeo. Físicamente, estoy muy bien, estoy perfectamente, he venido entrenando y haciendo mi trabajo, que es estar físicamente bien. Estoy perfectamente para lo que el entrenador decida", manifestó durante su presentación.

¿Cuánto vale Cristian Benavente?

De acuerdo con el portal internacional Transfermarkt, Cristian Benavente cuenta actualmente con un valor de mercado de 250 mil euros a sus 31 años. Una cifra que está extremadamente alejada de la registrada en 2019, cuando alcanzó los 5,5 millones de euros durante su etapa en el Sporting Charleroi de Bélgica.