- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sporting Cristal vs UTC
- Levante vs Barcelona
- Universitario
- Alianza Lima
- Programación fecha 7 Clausura
- Tabla Acumulada
- UFC: Borjas vs Su Mudaerji
- Banco de la Nación
Paulo Autuori dio contundente mensaje sobre los fichajes de Sporting Cristal: "No he pedido..."
Paulo Autuori declaró para L1 MAX en la previa del Sporting Cristal vs UTC y dejó un sorprendente comentario al ser consultado por los fichajes que realizaron para el Clausura.
Sporting Cristal sorprendió en el mercado de fichajes con nuevas incorporaciones para mantenerse como firme candidato al Torneo Clausura y pelear el título nacional. Precisamente, minutos antes del duelo ante UTC por la fecha 7, el técnico Paulo Autuori rompió su silencio sobre estas contrataciones y dejó un tajante comentario que sorprendió a los hinchas.
PUEDES VER: Último minuto: Cristal tomó tajante decisión con Cristian Benavente para el partido ante UTC
El estratega brasileño habló con las cámaras de L1 MAX y fue consultado sobre el estado del brasileño Felipe Vizeu, reciente refuerzo de Sporting Cristal, y si su fichaje fue un pedido expreso suyo para llegar al club rimense para el segundo campeonato de la temporada.
Ante la pregunta, Paulo Autuori sorprendió al aclarar que no solicitó ningún refuerzo para el Torneo Clausura, ya que, prefiere trabajar con las herramientas que tiene y así potenciar a cada jugador. Aunque, también reconoció que si aparecen figuras de calidad no se opondrá a su incorporación.
“Yo no he pedido ningún jugador para Cristal ni en ningún club en el que he estado. Siempre trabajo potenciando a los futbolistas que tengo. Si hay buenos jugadores que pueden venir, seguro que sí. Desde la salida de Cauteruccio, el club estaba buscando un centro delantero”, señaló el técnico.
Paulo Autuori no convocó a Cristian Benavente
Las declaraciones de Paulo Autuori generan aún más sorpresa luego de que el técnico tomara la firme decisión de no incluir a Cristian Benavente en la lista para enfrentar a UTC. Con esta, ya son tres las ocasiones consecutivas en las que el ‘Chaval’ queda fuera de los convocados.
Esta determinación se interpreta como una clara muestra del descontento del estratega, pues se comenta que el fichaje de Benavente no habría sido de su total aprobación, motivo por el cual no lo ha considerado, a pesar de que el jugador aseguró que se encuentra en óptimas condiciones físicas.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90