Paulo Autuori dio contundente mensaje sobre los fichajes de Sporting Cristal: "No he pedido..."

Paulo Autuori declaró para L1 MAX en la previa del Sporting Cristal vs UTC y dejó un sorprendente comentario al ser consultado por los fichajes que realizaron para el Clausura.

Paulo Autuori dio sorprendente mensaje sobre los fichajes de Sporting Cristal
Sporting Cristal sorprendió en el mercado de fichajes con nuevas incorporaciones para mantenerse como firme candidato al Torneo Clausura y pelear el título nacional. Precisamente, minutos antes del duelo ante UTC por la fecha 7, el técnico Paulo Autuori rompió su silencio sobre estas contrataciones y dejó un tajante comentario que sorprendió a los hinchas.

El estratega brasileño habló con las cámaras de L1 MAX y fue consultado sobre el estado del brasileño Felipe Vizeu, reciente refuerzo de Sporting Cristal, y si su fichaje fue un pedido expreso suyo para llegar al club rimense para el segundo campeonato de la temporada.

Ante la pregunta, Paulo Autuori sorprendió al aclarar que no solicitó ningún refuerzo para el Torneo Clausura, ya que, prefiere trabajar con las herramientas que tiene y así potenciar a cada jugador. Aunque, también reconoció que si aparecen figuras de calidad no se opondrá a su incorporación.

Yo no he pedido ningún jugador para Cristal ni en ningún club en el que he estado. Siempre trabajo potenciando a los futbolistas que tengo. Si hay buenos jugadores que pueden venir, seguro que sí. Desde la salida de Cauteruccio, el club estaba buscando un centro delantero”, señaló el técnico.

Paulo Autuori no convocó a Cristian Benavente

Las declaraciones de Paulo Autuori generan aún más sorpresa luego de que el técnico tomara la firme decisión de no incluir a Cristian Benavente en la lista para enfrentar a UTC. Con esta, ya son tres las ocasiones consecutivas en las que el ‘Chaval’ queda fuera de los convocados.

Esta determinación se interpreta como una clara muestra del descontento del estratega, pues se comenta que el fichaje de Benavente no habría sido de su total aprobación, motivo por el cual no lo ha considerado, a pesar de que el jugador aseguró que se encuentra en óptimas condiciones físicas.

