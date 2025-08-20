Conmebol le dio desalentadora noticia a Alianza Lima previo a partido con Universidad Católica
Previo al partido con Universidad Católica por Copa Sudamericana, la Conmebol le dio una pésima noticia a Alianza Lima que desanimó a su hinchada.
Dentro de poco Alianza Lima definirá los octavos de final de la Copa Sudamericana ante la Universidad Católica en Quito, por lo que el plantel blanquiazul se encuentra sumamente concentrado en conseguir su clasificación. Sin embargo, horas antes del trascendental partido, la Conmebol le brindó una desalentadora noticia a la reconocida institución deportiva y a sus millones de hinchas alrededor del mundo entero.
PUEDES VER: Referente de U Católica de Ecuador da fuerte calificativo a Kevin Quevedo previo a partido: "Es un..."
Tras la victoria 2-0 en la ida, ahora el cuadro de Néstor Gorosito tiene la misión de ampliar o mantener esa ventaja para así obtener su boleto a la siguiente etapa del torneo internacional, pero previo al duelo Hernán Barcos fue notificado con un dato que podría incomodarlo y desconcentrarlo de cara al arco rival, ya que recordemos será su '9' titular ante la ausencia de Paolo Guerrero. Resulta que el 'Pirata' no es más el goleador de la presente Copa Libertadores.
Como sabemos, el delantero argentino era el máximo anotador del principal certamen de la Conmebol con 5 dianas, las cuales obtuvo gracias a sus tantos en la Fase de Grupos y etapas previas de la justa continental. No obstante, luego de los octavos de final, ahora Adrián Martínez de Racing Club es quien más goles lleva en la competición con un total de 6 'gritos'.La tabla de goleadores de la Copa Libertadores 2025.
De esta forma, Hernán Barcos y Alianza Lima perdieron toda posibilidad de seguir liderando tal estadística en la Copa Libertadores, ya que ahora se encuentran disputando la Copa Sudamericana 2025. Pese a ello, este dato no debería distraer a los dirigidos por Néstor Gorosito que buscarán sellar su clasificación a los cuartos de final, donde si avanzan enfrentarán al ganador de la llave entre Independiente y Universidad de Chile.
Alianza Lima vs. Universidad Católica: hora y dónde ver
El partido entre Alianza Lima y la Universidad Católica se llevará a cabo este mismo miércoles 20 de agosto en Quito, desde las 19.30 horas de Perú y Ecuador. Asimismo, el emocionante compromiso internacional será transmitido mediante la señal de DirecTV Sports y, si cuentas con una suscripción a la plataforma de streaming, DGO totalmente online.
