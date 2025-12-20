OFICIAL: Movistar anunció qué pasará con el canal GOLPERÚ a partir de enero

¡El final de una era! Tras ocho años, Movistar anunció el final del canal deportivo GOLPERÚ, que tuvo la transmisión oficial de la Liga 1 hasta la temporada 2022 y hasta este 2025 los derechos de los partidos de local de Universitario de Deportes y Sport Boys.

Luego de que se cumpliera con el contrato con la 'U' y el cuadro 'rosado' se supo de manera formal que la marca comercial de telecomunicaciones Movistar dejará de contar con la señal de GOLPERÚ (14 SD y 714 HD) y GOLTV (510 SD) en su parrilla desde el primer día del 2026.

"Notificación de cambios de canales en la parrilla de tu paquete hogar digital CATV. Informamos los cambios en la parrilla desde el 1 de enero 2026", se lee en comunicado, lo cual confirma que desaparecerá el canal que conformó el Consorcio Fútbol Perú. ¿Qué pasará con la trasmisión de la Liga 1?

Comunicado de Movistar.

¿Por qué GOLPERÚ no va más por Movistar?

La salida de GOLPERÚ de las transmisiones de la Liga 1 se debe a que finalizan los acuerdos de derechos televisivos que el canal mantenía con Universitario de Deportes y Sport Boys, los únicos clubes vinculados al Consorcio Fútbol Perú (CFP), situación que provocará que desde la temporada 2026 la señal deje de contar con derechos sobre partidos del fútbol peruano de Primera División.

L1 MAX emitirá los partidos de la Liga 1 2026

Desde la temporada 2026 todos los partidos de la Liga 1 tendrán un solo canal de transmisión y L1 MAX (antes Liga 1 MAX) será el encargado de emitir todo el campeonato, sin embargo, se anuncia que habría un cambio de plataforma y que podría salir por Movistar.