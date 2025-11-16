0
EN DIRECTO
América de Cali vs. Atlético Nacional por Copa Colombia

La emotiva despedida de GOLPERU de la transmisión de los partidos de Liga 1: "Con el corazón..."

GOLPERU transmitió su último partido de la Liga 1. El emotivo mensaje del medio televisivo para despedirse de sus televidentes.

Jesús Yupanqui
La emotiva despedida de GOLPERU de la transmisión de los partidos de la Liga 1
La emotiva despedida de GOLPERU de la transmisión de los partidos de la Liga 1 | GOLPERU
COMPARTIR

Con el partido de Sport Boys vs. Alianza Atlético por la última fecha del Torneo Clausura, GOLPERU puso fin la transmisión de los partidos de la Liga 1. Jorge Kieffer, narrador del medio televisivo, emitió un emotivo mensaje para despedirse de sus televidentes.

Jean Ferrari respondió a Ricardo Gareca.

PUEDES VER: Ferrari arremete contra Gareca tras críticas a la selección peruana: "No sé qué busca con..."

"Damas y caballeros, amigos de todo el país, ha sido y siempre será un honor estar con todos ustedes. Desde que escuché esta frase al señor Eduardo Malasquez siempre la repito: 'No somos monedas de oro, no le podemos gustar a todos, pero quiero que sepan que siempre hicimos el trabajo con el corazón y profesionalismo del caso", expresó el narrador.

"(...)Ha sido un gusto, como siempre, todos los fines de semana, un placer de estar con todos ustedes, ha ganado Sullana", finalizó.

Como se sabe, GOLPERU tiene los derechos televisivos de Universitario y Sport Boys, pero dicho acuerdo finaliza este 2025. Para el próximo año, los partidos de ambos clubes serán transmitidos por L1 MAX.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

Lo más visto

  1. Unión Minas se coronó campeón de la Copa Perú 2025 y ascendió a la Liga 2

  2. Con gol de Flores: Universitario de Deportes venció 2-1 y causa alegría de su hinchada

  3. Deportivo Garcilaso firmó contrato con ex Universitario hasta el 2027: "Gran profesional"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano