- Hoy:
- Partidos de hoy
- Portugal vs Armenia
- América de Cali vs Atlético Nacional
- Italia vs Noruega
- Azerbaiyán vs Francia
- Universitario
- Alianza Lima
- Tabla Liga 1
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
La emotiva despedida de GOLPERU de la transmisión de los partidos de Liga 1: "Con el corazón..."
GOLPERU transmitió su último partido de la Liga 1. El emotivo mensaje del medio televisivo para despedirse de sus televidentes.
Con el partido de Sport Boys vs. Alianza Atlético por la última fecha del Torneo Clausura, GOLPERU puso fin la transmisión de los partidos de la Liga 1. Jorge Kieffer, narrador del medio televisivo, emitió un emotivo mensaje para despedirse de sus televidentes.
PUEDES VER: Ferrari arremete contra Gareca tras críticas a la selección peruana: "No sé qué busca con..."
"Damas y caballeros, amigos de todo el país, ha sido y siempre será un honor estar con todos ustedes. Desde que escuché esta frase al señor Eduardo Malasquez siempre la repito: 'No somos monedas de oro, no le podemos gustar a todos, pero quiero que sepan que siempre hicimos el trabajo con el corazón y profesionalismo del caso", expresó el narrador.
"(...)Ha sido un gusto, como siempre, todos los fines de semana, un placer de estar con todos ustedes, ha ganado Sullana", finalizó.
Como se sabe, GOLPERU tiene los derechos televisivos de Universitario y Sport Boys, pero dicho acuerdo finaliza este 2025. Para el próximo año, los partidos de ambos clubes serán transmitidos por L1 MAX.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90