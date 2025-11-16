0
Unión Minas vs. ANBA por la final de Copa Perú

Deportivo Garcilaso firmó a exfutbolista de Palmeiras de Brasil para jugar la Sudamericana

En Deportivo Garcilaso tienen muy presente lo que será la siguiente temporada lleno de retos a nivel internacional. Se confirmó el refuerzo de fichaje internacional.

Jasmin Huaman
Deportivo Garcilaso suma refuerzo que jugó en Palmeiras.
Los equipos peruanos se empiezan a alistar para lo que será la temporada del 2026 y uno de los que peleará en en la Copa Sudamericana será Deportivo Garcilaso, por lo que el equipo empieza a reforzarse con grandes fichajes. Se confirmó que ex Palmeiras jugará para el equipo cusqueño todo el próximo año.

Deportivo Garcilaso aseguró a ex Universitario por las próximas dos temporadas.

PUEDES VER: Deportivo Garcilaso firmó contrato con ex Universitario hasta el 2027: "Gran profesional"

Deportivo Garcilaso es uno de los equipos que consiguió clasificar a una copa a nivel internacional, por lo que tienen la obligación de demostrar una buena representación del fútbol peruano. En ese camino, se confirmó que el plantel tendrá el refuerzo de destacado futbolista.

Deportivo Garcilaso se refuerza con ex Palmeiras para la Sudamericana 2026

Con el objetivo de tener una buena participación a nivel internacional, Deportivo Garcilaso extendió su vínculo con jugador que viene de haber pasado por Palmeiras, O'Higgins y Universidad de Chile. Se trata de Francisco Arancibia, futbolista chileno de 29 años que juega como extremo.

"Renovó hasta fines de 2026 con Deportivo Garcilaso, por lo que jugará la Copa Sudamericana la siguiente temporada", anunció el periodista Ernesto Macedo a través de sus redes sociales.

Deportivo Garcilaso se refuerza para la Sudamericana 2026.

Carlos Bustos dejó Deportivo Garcilaso

A pesar de su clasificación a la Copa Sudamericana 2026, Carlos Bustos dejó de ser DT de Deportivo Garcilaso. Su salida se definió tras conversaciones con la directiva donde se tocaron puntos sobre el planes a futuro, así como los objetivos de cara al 2026.

