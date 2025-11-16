Tiene contrato con Sporting Cristal hasta 2026 y ahora clubes de Europa buscan su fichaje

Sporting Cristal mantiene la mirada en cerrar la temporada como Perú 2 y asegurar su clasificación a la Copa Libertadores, luego de un rendimiento irregular en la Liga 1. Mientras tanto, la directiva ya trabaja en la planificación del plantel para el 2026, con el objetivo de volver a competir por el título. Por lo que buscan retener a sus principales figuras; sin embargo, una de sus figuras ha recibido ofertas de Europa.

PUEDES VER: Sporting Cristal apunta al fichaje de goleador brasileño para luchar por el título en el 2026

Maxloren Castro, considerado una de las mayores promesas del cuadro celeste en los últimos años y habitual en las convocatorias de la selección peruana, ha despertado el interés de diversos equipos internacionales. Su talento y proyección han sido muy elogiados por la hinchada rimense.

Líbero pudo conocer, mediante su edición impresa, que el notable rendimiento de Maxloren Castro ha despertado un gran interés en diversos clubes y ya cuenta con ofertas concretas de clubes de Bélgica y Portugal, además de una propuesta proveniente de Estados Unidos.

Maxloren Castro logró un gran rendimiento en Sporting Cristal y despertó interés en clubes de Europa.

No obstante, ninguna de estas ofertas ha logrado convencer a la directiva celeste, que considera a Castro una pieza clave en su proyecto deportivo, además tomando en cuenta que tiene un vínculo con el club hasta 2026. Por ello, el club espera una propuesta de mayor peso antes de evaluar su salida.

Maxloren Castro y su gran rendimiento en Sporting Cristal

Desde su aparición en el cuadro 'celeste' en 2024, Maxloren Castro ha logrado sostener un gran desempeño en el campo, consolidándose como un titular. En este 2025, el joven extremo ha disputado 34 partidos con Sporting Cristal, donde ha anotado 2 goles y brindado 4 asistencias.

¿Cuál es el valor de mercado de Maxloren Castro?

El gran rendimiento de Maxloren Castro también se ha visto reflejado en su valoración internacional. El portal especializado en fichajes Transfermarkt actualizó su ficha y le asignó un valor de mercado de 1 millón de euros, una cifra que confirma el creciente impacto del joven extremo en el fútbol peruano.