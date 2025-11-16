0
EN VIVO
Portugal vs Armenia EN VIVO por Eliminatorias Europeas 2026

Tiene contrato con Sporting Cristal hasta 2026 y ahora clubes de Europa buscan su fichaje

Es considerado figura en Sporting Cristal y, pese a tener contrato hasta 2026, ahora ha despertado el interés de varios clubes europeos que buscan llevarse su fichaje.

Angel Curo
Tiene contrato con Sporting Cristal hasta 2026 y ahora clubes de Europa buscan su fichaje
Tiene contrato con Sporting Cristal hasta 2026 y ahora clubes de Europa buscan su fichaje | Sporting Cristal
COMPARTIR

Sporting Cristal mantiene la mirada en cerrar la temporada como Perú 2 y asegurar su clasificación a la Copa Libertadores, luego de un rendimiento irregular en la Liga 1. Mientras tanto, la directiva ya trabaja en la planificación del plantel para el 2026, con el objetivo de volver a competir por el título. Por lo que buscan retener a sus principales figuras; sin embargo, una de sus figuras ha recibido ofertas de Europa.

Sporting Cristal tiene en la mira a un '9' brasileño para la temporada 2026

PUEDES VER: Sporting Cristal apunta al fichaje de goleador brasileño para luchar por el título en el 2026

Maxloren Castro, considerado una de las mayores promesas del cuadro celeste en los últimos años y habitual en las convocatorias de la selección peruana, ha despertado el interés de diversos equipos internacionales. Su talento y proyección han sido muy elogiados por la hinchada rimense.

Líbero pudo conocer, mediante su edición impresa, que el notable rendimiento de Maxloren Castro ha despertado un gran interés en diversos clubes y ya cuenta con ofertas concretas de clubes de Bélgica y Portugal, además de una propuesta proveniente de Estados Unidos.

Maxloren Castro, Sporting Cristal.

Maxloren Castro logró un gran rendimiento en Sporting Cristal y despertó interés en clubes de Europa.

No obstante, ninguna de estas ofertas ha logrado convencer a la directiva celeste, que considera a Castro una pieza clave en su proyecto deportivo, además tomando en cuenta que tiene un vínculo con el club hasta 2026. Por ello, el club espera una propuesta de mayor peso antes de evaluar su salida.

Maxloren Castro y su gran rendimiento en Sporting Cristal

Desde su aparición en el cuadro 'celeste' en 2024, Maxloren Castro ha logrado sostener un gran desempeño en el campo, consolidándose como un titular. En este 2025, el joven extremo ha disputado 34 partidos con Sporting Cristal, donde ha anotado 2 goles y brindado 4 asistencias.

¿Cuál es el valor de mercado de Maxloren Castro?

El gran rendimiento de Maxloren Castro también se ha visto reflejado en su valoración internacional. El portal especializado en fichajes Transfermarkt actualizó su ficha y le asignó un valor de mercado de 1 millón de euros, una cifra que confirma el creciente impacto del joven extremo en el fútbol peruano.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

Lo más visto

  1. Con gol de Flores: Universitario de Deportes venció 2-1 y causa alegría de su hinchada

  2. Deportivo Garcilaso firmó contrato con ex Universitario hasta el 2027: "Gran profesional"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano