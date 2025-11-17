Llegó como el fichaje estrella de Cristal, decidió regresar a su país y hoy descendió a Segunda

Este 2025, Sporting Cristal inició con la convicción de ser campeón nacional a fines de temporada. Contrató ciertos jugadores para potenciar el equipo, pero que finalmente no lograron consolidarse en el once celeste. Uno de ellos fue Misael Sosa, atacante argentino proveniente de Deportivo Maipú que a sus 23 años tenía gran proyección por los próximos años.

Con la llegada de Paulo Autuori, se consolidó más su poca continuidad en el primer equipo de Sporting Cristal, por lo que acordó con Godoy Cruz la venta definitiva del futbolista a mediados del 2025. El cuadro argentino apostó por el atacante en su afán de competir en la Liga Profesional de Argentina. Sin embargo, los resultados no le acompañaron para lamento de sus aficionados.

Misael Sosa descendió con Godoy Cruz

Recientemente, en la Liga Profesional Argentina se viene definiendo los cupos para los clubes que afrontarán los torneos internacionales, así como aquellos que descenderán a la Primera Nacional (Segunda División de Argentina). En este último aspecto, uno de los involucrados era Godoy Cruz de Misael Sosa, por lo que debía ganar sí o sí su último choque ante Deportivo Riestra.

Finalmente, el 'Tomba' igualó 1-1 en casa y terminó perdiendo la categoría para la decepción y tristeza de los miles de aficionados. Misael Sosa ingresó los últimos 9 minutos, pero poco pudo hacer para poder conseguir el tanto de la victoria en condición de local.

De esta manera, Godoy Cruz jugará el 2026 la Primera Nacional de Argentina y tratará de reestructurar el equipo con miras a volver a la máxima categoría de su fútbol profesional. En el caso de Misael Sosa, tiene contrato con el 'Tomba' hasta fines del 2027, por lo que será parte de la delegación en el afán de subir a la Liga Profesional.

Números de Misael Sosa, ex Sporting Cristal, con Godoy Cruz

Desde su salida de Sporting Cristal para jugar por Godoy Cruz de Argentina, Misael Sosa afrontó un total de 11 partidos en la Liga Profesional de Argentina 2025. Sumó un total de 259 minutos en el que solo fue titular en uno de los compromisos ante Lanús, cuando el 'Tomba' cayó 2-0. El atacante no registra goles ni asistencias.