Universitario goleó 6-0 a fuerte rival, pero sigue detrás de Alianza Lima y Sporting Cristal

Universitario de Deportes ya se coronó tricampeón del fútbol peruano, pero sus diversas categorías, como el fútbol femenino o las divisiones menores, todavía se encuentran disputando sus respectivos torneos. Es por eso que la categoría 2009 goleó 6-0 a un fuerte rival, pero no le sirve de mucho, ya que sigue detrás de Alianza Lima y Sporting Cristal.

Universitario ganó 6-0 a fuerte rival y sigue detrás de Alianza Lima y Sporting Cristal

La categoría Sub-10 de Universitario está compitiendo en la Copa Federación de Oro y en la jornada 34 se enfrentaron a la Academia Héctor Chumpitaz, logrando una victoria por 6-0.

Los goles para la escuadra merengue fueron anotados por John Jairo Guzmán, quien marcó 3 goles, Luciano Napa, Eystin Córdova y finalmente, Adriano Ponciano.

Universitario ganó 6-0 a Academia Héctor Chumpitaz por la jornada 34 de la categoría 2009 de la Copa Federación Oro.

El resultado sumó puntos al equipo merengue en la tabla acumulada, sin embargo, a pesar de ello, Universitario de Deportes se encuentra en el tercer puesto, por detrás de Alianza Lima y Sporting Cristal.

Antes de empezar la fecha 34 de la Copa Federación de Oro, el cuadro aliancista ya tenía una gran diferencia de puntos sobre Universitario, ya que se ubicaba en el primer lugar con 403 unidades en 163 partidos jugados.

Mientras que en el segundo puesto está Sporting Cristal, que tiene 351 puntos en 163 duelos. Por último, detrás de los otros dos grandes se ubica Universitario con 299 en 162 enfrentamientos.

Es importante señalar que los puntos se otorgan en función de los resultados obtenidos en todas las categorías que compiten en la Copa Federación Oro 2025, y el equipo con más probabilidades de coronarse es Alianza Lima, que continúa avanzando con paso firme.