Ex Cusco FC reveló si jugará en Universitario en el 2026: "Es cuestión de tiempo..."

Universitario de Deportes sigue firme en su búsqueda por potenciar a su equipo para la próxima temporada de la Liga 1 2026. Es por eso que, desde la administración, revelaron que vienen analizando las posiciones en las que se buscará fichar. No obstante, en medio de ello, también están los futbolistas que están a préstamo y pueden volver al club el año que viene, como Piero Guzmán de Alianza Atlético.

Piero Guzmán, jugador de Alianza Atlético, reveló si jugará en Universitario el 2026

Durante su llegada al hotel en Lima para enfrentar a Sport Boys en la última fecha del Torneo Clausura de la Liga 1, Guzmán de Alianza Atlético fue rodeado por Jax Latin Media para entrevistarlo y preguntarle sobre Universitario.

En la conversación con el periodista Raúl Chávez del mencionado medio, Piero Guzmán fue consultado sobre si hubo acercamiento con Universitario para su regreso del préstamo.

Video: Jax Latin Media

"Todavía no lo sé. Es cuestión de tiempo para poder saber dónde estaré el año que viene", dijo de forma contundente. Esto confirma que la administración se reserva la decisión hasta el final del campeonato para evaluar el tema de fichajes y el regreso de futbolistas.

Cabe mencionar que Piero Guzmán pertenece a Universitario de Deportes hasta fines del 2025, por lo que todo dependerá de la administración liderada por Franco Velazco y Álvaro Barco, director deportivo del club, si en caso desea renovarle el contrato y forme parte del plantel en el 2026 o nuevamente ser prestado.

El defensa central salió campeón con Universitario en el 2023 ante Alianza Lima y desde entonces ha sido cedido por el club a diferentes equipos, entre ellos Piratas FC, luego Cusco FC y ahora finalmente Alianza Atlético, que también tiene la opción de ficharlo en caso de que así lo requieran.