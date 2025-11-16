0
Portugal vs Armenia EN VIVO por Eliminatorias Europeas 2026

Catalina Usme confesó por qué Universitario no dio la vuelta en Matute: "Creo que..."

Universitario de Deportes salió campeón del Torneo Clausura y clasificó a la gran final de la Liga Femenina ante Alianza Lima, y Catalina Usme se confesó.

Francisco Esteves
Catalina Usme habló tras el triunfo.
Catalina Usme habló tras el triunfo.
Universitario de Deportes venció por penales a Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva y se hizo campeón del Torneo Clausura 2025, en la Liga Femenina de Perú. Pese a la hazaña, las merengues no dieron la vuelta olímpica como tal y Catalina Usme reveló qué sucedió con sus compañeras de equipo.

La ex seleccionada colombiana y hermana del director técnico merengue, Andrés Usme, sorprendió con fuertes declaraciones tras haber derrotado al eterno rival en su casa y forzado una nueva llave en la que se definirá el título nacional. Recordemos que las cremas ya clasificaron a la Copa Libertadores 2026.

"Aún nos quedan dos partidos, yo creo que es guardar la mesura también en la victoria y en la derrota. Uno tiene que guardar respeto, unas veces les toca a uno y otras veces les toca a otros", precisó Catalina Usme, siendo sumamente cautelosa con lo que pueda suceder en las próximas semanas.

Universitario venció a Alianza Lima.

Como sabemos, ahora Universitario de Deportes y Alianza Lima protagonizarán la gran final de la Liga Femenina 2025. Las blanquiazules pueden ser bicampeonas nacionales, mientras que las merengues buscarán venganza por el 5-1 de la temporada pasada. El vencedor de este campeonato clasifica a la Copa Libertadores 2027.

¿En qué clubes jugó Catalina Usme?

Estos son todos los equipos donde ha jugado:

  • América de Cali
  • Santa Fe
  • Selección Colombia
  • Universitario de Deportes

