Catalina Usme confesó por qué Universitario no dio la vuelta en Matute: "Creo que..."
Universitario de Deportes salió campeón del Torneo Clausura y clasificó a la gran final de la Liga Femenina ante Alianza Lima, y Catalina Usme se confesó.
Universitario de Deportes venció por penales a Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva y se hizo campeón del Torneo Clausura 2025, en la Liga Femenina de Perú. Pese a la hazaña, las merengues no dieron la vuelta olímpica como tal y Catalina Usme reveló qué sucedió con sus compañeras de equipo.
PUEDES VER: Puede jugar por la selección peruana, pero acaba de debutar con otro país en esta fecha FIFA
La ex seleccionada colombiana y hermana del director técnico merengue, Andrés Usme, sorprendió con fuertes declaraciones tras haber derrotado al eterno rival en su casa y forzado una nueva llave en la que se definirá el título nacional. Recordemos que las cremas ya clasificaron a la Copa Libertadores 2026.
"Aún nos quedan dos partidos, yo creo que es guardar la mesura también en la victoria y en la derrota. Uno tiene que guardar respeto, unas veces les toca a uno y otras veces les toca a otros", precisó Catalina Usme, siendo sumamente cautelosa con lo que pueda suceder en las próximas semanas.
Universitario venció a Alianza Lima.
Como sabemos, ahora Universitario de Deportes y Alianza Lima protagonizarán la gran final de la Liga Femenina 2025. Las blanquiazules pueden ser bicampeonas nacionales, mientras que las merengues buscarán venganza por el 5-1 de la temporada pasada. El vencedor de este campeonato clasifica a la Copa Libertadores 2027.
¿En qué clubes jugó Catalina Usme?
Estos son todos los equipos donde ha jugado:
- América de Cali
- Santa Fe
- Selección Colombia
- Universitario de Deportes
