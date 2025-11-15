0
Final Alianza Lima vs Universitario por el Clausura

Con gol de Flores: Universitario de Deportes venció 2-1 y causa alegría de su hinchada

Universitario de Deportes le dio una enorme alegría todos sus hinchas luego de vencer 2-1 a su rival con una gran actuación de Flores.

Francisco Esteves
Universitario venció 2-1.
Universitario venció 2-1. | Foto: Universitario - X.
¡Fiesta en Ate! Luego de haber salido tricampeón del fútbol peruano, Universitario de Deportes no descuida el resto de sus objetivos y ahora ganó un importante partido por 2-1, generando así la emoción de su numerosa hinchada alrededor del Perú. Recordemos que, a parte de la Liga 1 y Liga Femenina del 2025, los merengues siguen compitiendo en otros certámenes.

Copa Libertadores y un anuncio sobre la final.

PUEDES VER: Conmebol impacta con video sobre Lima como sede de la final de Copa Libertadores: "Convencieron"

Resulta que, por el Torneo Élite Federación Oro, la 'U' derrotó 2-1 a la Academia Héctor Chumpitaz en la categoría 2008. "Vamos por más", publicó las divisiones menores del club en redes sociales. Vale precisar que los autores de los tantos cremas fueron César Flores, Mateo Tolmo. Con este triunfo el elenco estudiantil está cada vez más cerca de su meta.

Universitario

Universitario venció 2-1.

Asimismo, este no fue el único compromiso que jugó Universitario de Deportes debido a que venció 1-0 a la misma Academia Héctor Chumpitaz por la categoría 2012 del Torneo Élite Federación Oro. El único tanto del encuentro fue anotado de gran forma por Fernando De Villena.

Finalmente, la ''U' derrotó al mismo equipo por la categoría 2011 y también en el mencionado campeonato, y en esta ocasión los goles fueron producto de Jean Franco Trujillo y Thiago Peláez. Vale precisar que en todas estas divisiones compiten las principales canteras de los clubes más importantes del Perú.

¿Qué es el Torneo Élite Federación?

Es una competición de la FPF que sirve como vitrina para los futbolistas más jóvenes de los principales clubes del fútbol peruano, como Alianza Lima, Universitario, Sporting Cristal, entre otros. El objetivo es que el propio club vea su potencial y lo ascienda, o sea vendido a una escuadra aún mejor.

