Universitario de Deportes no se duerme en sus laurales y para el 2026 quiere reforzar su plantilla en busca del tetracampeonato. Una de las posiciones que quieren reforzar en Ate es la delantera y entre varios nombres, Jorge Fossati ya tendría su elegido para que sea la principal carta de gol con miras a la siguiente campaña.

De acuerdo a la informacion del periodista Mauricio Loret de Mola, al DT le gustaría incorporar a su compatrita Abel Hernández, experimentado delantero que actualmente milita en Liverpool de Uruguay y ha jugado en clubes de Europa.

"Un delantero que a Fossati le gusta, le van a dar la venia en caso se decida por él, es Abel Hernández, delantero de Liverpool. Acaba de anotar un gol ahora poco ante Peñarol. Tiene 26 goles en el año", dijo el citado hombre de prensa en la última emisión del programa Denganche.

Cabe señalar que Loret de Mola más allá del interés que tendría el 'Nonno', de momento no hay conversaciones. "Es del gusto, eso no quiere decir que haya algún tipo de acuerdo", agregó.

Hernández actualmente tiene 35 años y hace algunos meses también estuvo en el radar de Sporting Cristal, con el que incluso firmó un precontrato, que finalmente se rompió tras no llegar a un acuerdo entre ambas partes.

Cabe señalar que el experimentado ariete tuvo un paso por la Premier League, cuando militó en el Hull City, además también estuvo en la Serie A visitiendo la camiseta de Liverpool.

Abel Hernández juega en Liverpool de Uruguay.

Abel Hernández: trayectoria